疫情在韓國未有減緩，近日更keep住每日幾百宗確診的情況，昨日更是事隔3個月以來確診人數破600宗，情況令人擔憂。由於疫情仍舊肆虐，一眾國民都不敢鬆懈，就連一班藝人撞正生日都未能大肆慶祝。當中韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知於前日31歲生日，其事務所就在官方IG公開其新照，可見徐睿知疑似在工作中過生日。

眼睛連一線

於公開的照片中，可見徐睿知收到生日蛋糕後十分驚喜，她展示甜美的笑容，笑到眼睛連一線，十分可愛。同時又見來自各地的fans送上禮物給徐睿知，當中包括鮮花、蛋糕等，她亦特別派手指心心答謝fans。而徐睿知和金剛于主演的新片《明天的記憶》將於本月21日上映，近日徐睿知亦忙於為電影宣傳。

生日派福利

另外，DJ Soda昨日33歲生日，一向愛性感示人的DJ Soda亦於生日當天繼續派福利，當中穿上爆乳裝現身生日party，見她拿着氣球開心拍照。同時DJ Soda亦盡公民責任，適逢生日正日撞正舉行地方補選，DJ Soda亦即第一時間去投票，並留言：「生日投票心情真好！大家請投寶貴的一票，到今天8點為止！」

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