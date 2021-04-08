前新聞王子柳俊江（Ryan）去年12月29日晚上，駕駛私家車由尖沙嘴一停車場駛出漆咸道南，打算往油麻地方向行駛之際，懷疑未有依交通燈號停車，與一輛往天星碼頭方向的電單車相撞，柳俊江其後涉危駕被捕准保釋。警方控告他一項 「 危險駕駛」罪，事隔4個月，今天於九龍城裁判法院提堂。

柳俊江約今早9時左右，穿上筆挺西裝、戴黑色口罩，獨自抵達法院，看來一臉愁容的他，只向記者點頭打招呼，不發一言，登記「安心出行」後便步入法院。柳俊江與代表律師在出庭前先傾談了一會，柳俊江上庭時表示明白控罪，而律師則為他申請待辯方審閱控方的文件，將案件押後審訊，案件押後至6月3日於九龍城繼續聆訊。

柳俊江約10時半步出法庭，明顯比較輕鬆，問到近年官司纏身會否感到困擾？日前生日為何說已作好準備？他只是友善地揮揮手，示意不接受訪問便離去。

周日4月4日是柳俊江40歲生日，他在社交網指過去一年多負面新聞，自己已做好準備︰「所謂不惑之年，就是再奇怪的事情，都不會再令我驚訝了。對於自己，也不會再有所懷疑，十隻手指的長短終於看個清楚明白，要改善的呼之欲出，僅有的好也惟有盡力發揮。自知負面新聞多，已經有孤獨的準備，豈料過去幾個月，朋友突然多了不少，交心亦多。總之是塞翁失馬，焉知非福，命運的事，留到下一個十年再說吧。」

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