無綫大股東黎瑞剛指出無綫有不少問題存在，「迷失十年」，公司老化之餘有山頭文化等問題。薛家燕今日在新城電台訪問洪天明，家燕姐表示有看到黎瑞剛的訪問內容，她說：「佢有啲都講得好啱，公司係要改革，好似我做節目嘅音響都要update吓，好多歌手攞起支咪已經有好唔同嘅感覺，好開心公司知道設備要改進。」

對於黎瑞剛指無綫迷失十年，家燕姐表示未有留意，至於汪明荃指TVB有山頭主義，薛家燕回應：「阿姐講有佢嘅道理，好多公司都有呢啲問題，只係睇下嚴唔嚴重，而我哋做藝人就唔分黨派，只係做好自己嘅工作。」薛家燕認為藝員拍劇時間長且辛苦，希望公司給予藝人休息時間，並注意人才流失問題，她說：「例如劇本方面，TVB一年拍好多劇集，係好需要人才同埋好劇本。」對於汪明荃指TVB欠缺新面孔，薛家燕說：「曾志偉返嚟加強新人訓練，培養多啲人才好啱。TVB劇我久唔久都有睇，係要留意編排方面，唔好套套都係嗰啲面孔，好開心公司改革，讓多啲新人參與。」

洪天明將會返內地拍劇，7月才回港，未能與兒子在本月尾慶祝生日，天明說：「送份大禮補數，計劃暑假老婆帶仔上內地探望。」對於洪金寶催促想抱孫女，洪天明笑言：「老婆上年都話想追個女，今年佢話年紀大，又唔想生咯。順其自然，追孫女責任交畀我兩個細佬。

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