被視為「野蠻奶奶」典範、人稱「Bonnie姐」的黃文慧，當日在電影《嚦咕嚦咕新年財》上，被梁詠琪稱為「老屎忽」，戲中一句經典對白：「你要乜我打乜叫做誅！你打乜我打乜先叫做鬆！」至今仍有不少人津津樂道。

Bonnie姐早前接受好友楊盼盼為香港開電視主持的《盼你賞面》訪問，提到當年趣事，Bonnie姐笑說：「有一個鏡頭，我要由3番開始數、講對白，3番幾多錢、4番幾多錢，拍呢個鏡頭等到天光先拍，當時個人好疲勞、又緊張，完全記唔到對白，Take咗成50次都唔得。」

結果阿仔劉德華出手幫阿媽：「佢都好錫我，揸住張紙喺鏡頭後面提我，不過我都係讀唔掂。死啦！咁點收科呢，最後導演好嘢，佢Close up淨係拍我個口，我可以揸住張紙嚟讀。」

Bonnie姐與楊盼盼在70代因合作《萍蹤俠影錄》而成為好友，當年入行年代比較坎坷，與公司簽約未夠一年，便遇上香港暴動，失去公司做靠山，沒有工作，惟有跟隨另一劇團到星馬泰登台數月，再回港到電視台面試，終於成為電視台演員，雖然至今只飾演「綠葉」角色，但Bonnie姐未有覺得不開心：「有份參與演出，任何角色我都會好滿意。」

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