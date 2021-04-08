TVB大股東黎瑞剛前日接受報章訪問，他形容TVB已「迷失十年」，並對大台「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」，更批評TVB節目老化、製作技術落後、內部「山頭」林立、管理層決策失誤及電子商務用戶體驗不佳等五大缺失，惟獨讚被人批評為中共維穩以及立場偏頗的新聞部。

早已染紅的CCTVB，近年仿效大陸廣電局做法，若藝人因個人行為及言論，包括政治立場等令無綫蒙受不必要損失，涉事藝人將承擔一切責任及賠償，分分鐘在幕前被消失。

藝人形象好重要，楊明近排「孭保」候審，有傳他連累新劇，本來他跟歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯及陳瀅等有份演出的新劇《伙記辦大事》，預計下周一與大陸同步首播，之前楊明在開鏡儀式上，被安排站在頭排位置，不過他有官司在身，大台現階段當然不敢博一鋪。

最終新劇決定將楊明變「隱形」，宣傳片、劇集海報，甚至在社交平台的post上，統統隻字不提在劇中演交通警的楊明，只是介紹其他角色。

TVB今日亦為《伙記辦大事》舉行宣傳活動，不過採訪通告上，只見有藝人歐陽震華、馬德鐘、陳瀅、賴慰玲、崔建邦和張國強等，楊明繼續被消失！

楊明去年在山頂涉醉駕，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」，案件上月續審時，「拒絕提供血液樣本作酒精測試」被判不成立，法官原判楊明還柙待判其餘兩罪，但其律師清洪指楊明推翻兩罪的認罪答辯，案件押後至下月再審，楊明獲准保釋。

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