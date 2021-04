42歲日本樂壇天后濱崎步正陀第二胎,預產期是今個月,而趁住今日是她出道23周年,繼18年前的《A BALLADS》後,收錄有《No way to say》、《Days》等名曲的情歌精選碟《A BALLADS 2》於今日上架,而她的新歌《23rd Monster》亦在昨晚曝光,並宣佈6月26及27日開兩場會員限定個唱ayumi hamasaki MUSIC for LIFE ~return~,是她相隔491日再辦有現場觀眾的演唱會,換句話說,步姐會在本月生完約兩個月後便要重返舞台,看來相當急住賺奶粉錢。

與此同時,步姐於當地時間周四零時透過社交網傳來驚喜,鐵定秋天展開相隔13年的亞洲巡演,令各地歌迷為之興奮。

