由經典格鬥遊戲改篇的真人版電影《真人快打》（Mortal Kombat），本周在香港上映，昨日首天收44.5萬港元，打入票房榜季軍，亦在本周開畫新片中一馬當先；至於北美方面，則從原定的下周五推遲一星期（4月24日）開畫。

《真人快打》曾於1995年拍成電影《格鬥之王》，今次新作有「恐怖大師」溫子仁（James Wan）擔任監製，演員陣容方面就有混血打星Lewis Tan、華裔男星林路迪（Ludi Lin）、淺野忠信（Tadanobu Asano）、真田廣之（Hiroyuki Sanada）等，來自印尼的Joe Taslim是個武術高手，熱衷柔道的他曾展開職業運動員生涯，並在全國錦標賽中獲得過數個金牌，今次飾演絕對零度（Sub-Zero）可謂打得又睇得。

《真人快打》由西門麥古德（Simon McQuoid）執導，雖然登場角色不多，但卻呈現出原版電玩遊戲中的血腥風格，不乏三級的恐怖暴力畫面，而當中的冰火場面，導演西門麥古德盡量以真冰及真火來拍攝，故部份畫面刻意棄用CG電腦特效，務求帶來出真實感。

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