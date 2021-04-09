韓國女星朴信惠孖曹承佑主演的JTBC劇集《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），昨晚迎來第16集大結局，曹承佑為了改變未來決定自殺，最終並與朴信惠重遇，但因為開放式結局，不少觀眾及網民炮轟劇集爛尾，又留言指睇完16集都不明白故事交代甚麼。而昨晚結局一集收視比之前一集的3.394%升回至4.363%，香港劇迷可於Netflix上追看。

再次重逢

《西西弗斯》昨晚一集講到曹承佑做出了與之前不同的選擇，經過第4次回歸終於獲得了勝利。不過最終朴信惠都中槍，未能逃過命運，曹承佑明白剩下的辦法只有一個，然後對朴信惠留下：「請來找我」的話，就結束了自己的生命。隨着曹承佑的犧牲，所有偷渡者都全部消失，其哥哥亦平安回來了，世上亦沒有核戰爭發生。同時曹承佑和朴信惠的命運亦發生了改變，兩人再次重逢，度過了幸福的日常生活，但結尾大奸角金炳哲帶着陰險的表情，留下伏線的開放式結局。

觀眾不滿

對於結局觀眾及網民都大感不滿，紛紛洗版式留言：「劇情結局看不懂」、「開頭還是很好看，後面就放棄了」、「可惜演員了」、「建議大家不要看結局」等。

收視僅得1.3%

另外，由李民基和NaNa主演的《Oh！珠仁君》，講述全國最佳懸疑驚悚電視劇作家韓雨秀（李民基飾）不談戀愛，與有「喜劇女王」稱號卻不會談戀愛的喜劇女演員吳珠仁（NaNa飾）一起同居後，所發生一連串的愛情故事。《Oh！珠仁君》昨晚連播第5及第6集，當中兩集的上下部收視分別是1.3%、1.6%、1.9%及1.5%，成今年三大免費台最低收視劇集，當中更打破MBC台去年的《愛我的間諜》的1.5%收視紀錄。

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