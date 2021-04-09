現年42歲的韓劇《奇皇后》女星河智苑（本名田海林），早前消瘦蒲頭為韓美共同製作的喜劇《Dramaworld》第二季宣傳，加上其IG畫風突變，fans都很擔心其精神狀況。

IG畫風突變

河智苑以前不時在IG分享生活照，但自去年底開始經常上載一些雜亂無章的塗鴉畫作，看上去似乎有點壓抑，fans都有在其IG留言慰問，有人猜測是否跟其父親及弟弟相繼離世的事有關，不過亦有人推測河智苑是靠畫畫撫慰心靈，只是在IG上跟fans分享作品。此前，河智苑的父親於2016年因心臟麻痺驟逝，其演員胞弟田汰遂亦於2018年疑受抑鬱症困擾自殺。

作品獲專家大讚

而上月30日起於首爾舉行的「牛行_Amulet展」中，更展出了河智苑所畫的3張「Super Cow」系列畫作，據悉專家都大讚河智苑作品的用色，而其中一張畫作更已經售出，令河智苑成功躋身畫家。對於今次有份參與展覽，河智苑表示：「畫作中包含了希望世界能快點變得健康的正能量，亦希望透過作品傳遞治癒的訊息，所以鼓起勇氣參展。」她續指畫畫令她感到治癒，亦可消除影視角色所帶來的演出壓力，而且可以自由地表達自己想說的話。

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