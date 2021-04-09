亞視副總裁林文龍日前與好友謝天華作客音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，節目將於今晚9時在「AMM心娛APP」上架，二人不但暌違15年再度合作，首次在節目上同台開金口，還大談湊女經！講到近年不少星二代入行，問到二人會否支持子女闖娛圈？愛女心切的文龍即時say no，更搞笑表示拒絕提名女兒林天若參選港姐：「我個女個性內斂，喺學校著泳衣上游泳堂都唔係好想，所以佢見到人哋參加《香港小姐》，都會擰晒頭。（如果佢話媽媽都係港姐出身，然後識到你呢？）我會同佢講，唔係個個都咁好彩㗎，哈哈哈。」反而天華則表示會放手讓仔仔嘗試，若然女兒想拍戲，天華都會俾佢試下。

談到演藝路上的樽頸位，天華坦言試過九個月零工作，每天無所事事，也因而影響情緒：「當時唔係好想見人，有日去到銅鑼灣最多人嘅三角位，行返入人潮當中，慢慢好番啲，算係自己救番自己。」文龍亦表示年輕時個性剛烈火爆吃盡苦頭：「低潮時，人哋會覺得少一個對手，佢就多一個機會，當下我係深深感受到呢句說話。」天華聞言也認同好友率性，更笑指對方是「娛圈奇葩」：「簡單來說，你當時就得罪人多、稱呼人少，其實你喺呢個圈生存到，真係一個奇蹟。」林文龍隨即表示自己經常還神，場面搞笑！

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