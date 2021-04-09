身為亞視副總裁的林文龍在節目中笑言拒絕提名女兒林天若參選港姐。（IG圖片）
亞視副總裁林文龍日前與好友謝天華作客音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，節目將於今晚9時在「AMM心娛APP」上架，二人不但暌違15年再度合作，首次在節目上同台開金口，還大談湊女經！講到近年不少星二代入行，問到二人會否支持子女闖娛圈？愛女心切的文龍即時say no，更搞笑表示拒絕提名女兒林天若參選港姐：「我個女個性內斂，喺學校著泳衣上游泳堂都唔係好想，所以佢見到人哋參加《香港小姐》，都會擰晒頭。（如果佢話媽媽都係港姐出身，然後識到你呢？）我會同佢講，唔係個個都咁好彩㗎，哈哈哈。」反而天華則表示會放手讓仔仔嘗試，若然女兒想拍戲，天華都會俾佢試下。
談到演藝路上的樽頸位，天華坦言試過九個月零工作，每天無所事事，也因而影響情緒：「當時唔係好想見人，有日去到銅鑼灣最多人嘅三角位，行返入人潮當中，慢慢好番啲，算係自己救番自己。」文龍亦表示年輕時個性剛烈火爆吃盡苦頭：「低潮時，人哋會覺得少一個對手，佢就多一個機會，當下我係深深感受到呢句說話。」天華聞言也認同好友率性，更笑指對方是「娛圈奇葩」：「簡單來說，你當時就得罪人多、稱呼人少，其實你喺呢個圈生存到，真係一個奇蹟。」林文龍隨即表示自己經常還神，場面搞笑！
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