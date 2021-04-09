2021錶壇盛事《鐘錶與奇蹟》（WATCHES AND WONDERS）網上錶展日前開幕，估計將舉行500場發佈會，38個鋺錶珠寶品牌釋出年度新作，顏值爆燈！

【Louis Vuitton魔幻美學】

Louis Vuitton今次錶展主打Tambour系列推出多款特別版，如moon fly 陀飛輪等。最吸引的重點作Tambour Carpe Diem（拉丁語:活在當下），結合高級製錶和西方藝術史、宗教美學，腕錶上蟒蛇游走在骷髏頭上，透明底後背則鑲嵌成黑色骷髏頭，呈現精細工藝及創意，腕錶製作用了足足兩年時間，花了320小時在油彩、搪瓷燒製及鑲鑽石等方面，單單畫蛇已超過30小時。

【Hermes奇特元素】

2015年推出的Slim d’Hermès系列，2021全新作品 C’est la Fête結合品牌的ＤＮＡ：馬與絲巾。錶面用上日本設計師野村大輔在2012年設計的絲巾圖案，俏皮的骷髏西裝人和骷髏馬呈現奇幻藝術意像。至於另一款陀錶Arceau Pocket Aaaaargh!，則用上品牌最強的皮革工藝，以leather mosaic拼貼成恐龍頭。

【Cartier蛇紋龜殼】

由珠寶商走入製錶工藝世界，Cartier對腕錶美學設計的要求當然更高。今年兩枚外形搶眼的Baignoire及Tortue珠寶錶，前者錶面以龜殼紋作靈感，細緻的錶面圖案，限量５０枚；後者首枚腕錶誕生於1912年，新作以蛇紋作主題，錶面錯縱複雜的鱗片紋，以黑色、珊瑚色搪瓷、鑽石、水色珍珠貝母及藍寶石鑲成，立體感十足。

【Chopard綠寶石】

Chopard的腕錶新作，自然以珠寶錶最為引人注目。作為Red Carpet 2021系列第一件瑰寶，Esperanza祖母綠珠寶腕錶，色彩及奢華度都非同一般。腕錶錶面點綴超過41卡的梨形和圓形切割贊比亞祖母綠，綠光流瀉，氣派十足，品牌的工匠大師耗費超過515個小時才能完成。另外，今次以欖尖形寶石鑲嵌成的珠寶錶，備有粉紅藍寶石、藍寶石等不同色彩，錶面飾有品牌經典的流動鑽石設計，華麗也活潑。

【Chanel彩虹七色】

CHANEL在J12基礎上，推出全新的J12 Electro新作，運用不同顏色、紅橙黃綠藍等的藍寶石，鑲嵌在錶圈、錶帶及錶面，如同一道道彩虹反射在手腕上。其中最貴的J12 Electro Star，除了全錶舖天蓋地鑲滿鑽石，錶帶側邊巧妙別玫地飾以色彩漸變的藍寶石，價值高達９百多萬。

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