孫慧雪（阿雪）成為人母後非常緊張身形，近日在網上長文解說自己的肥瘦經歷，揚言要「靚住瘦」的她現在要重新增磅再減肥，並找來林芊妤（Coffee）做導師。今日阿雪與鄭俊弘和何雁詩兩夫妻，到電台接受好友朱滙林訪問，一起分享「瘀」事。

跟Coffee做運動減磅

阿雪有感早前全面戒食澱粉質減肥速度太快，皺紋顯現，「瘦得太乾個人好攰，希望靚住瘦。最近同Coffee見面，佢叫我唔可以咁樣，一食返正常餐會好吸收，所以而家跟Coffee做運動，日前跑步一個鐘，瘦咗一磅。」阿雪非常羨慕Coffee擁有22吋纖腰，「我而家26腰，可以減到24吋都好開心。」阿雪又謂知道Coffee經歷小產之痛後，已即時送上慰問。

此外，藝訓班好友陳積榮患上肺癌正治病中，阿雪和對方亦有緊密聯繫，「佢做咗第二次化療，休養緊，有時下晏我有時間會去佢屋企幫手執屋，佢狀況比較攰，過兩日我都會帶啲食物去探佢，見佢好瘦，但意志力好強，一日比一日好，希望佢加油撐住。」

鄭俊弘和何雁詩透露在訪問中會互爆「豬事瘀事」，何雁詩試過在停泊於廟街的車上換裙，由於裙太鬆，落車一刻裙下滑落地，又驚險又尷尬；而她又試過煎牛扒時搶火到抽油煙機，搞到幾乎火燒廚房，場面嚇人。而鄭俊弘則曾試過在家中煮食後忘記熄火，乾燒煎pan，幸好被何雁詩發現及時制止，她笑說：「可能結咗婚想攞遺產！」鄭俊弘跟星夢已約滿，他表明不會和舊公司再合作，正在另覓新唱片公司，稍後會有公佈。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！