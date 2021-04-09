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Gaga拍《House of Gucci》上演出嫁戲碼 謝勒力圖變臉登場

1小時前

35歲樂壇天后Lady Gaga唱而優則演，目前正拍攝電影《House of Gucci》，這部改編真人真事的新片，由Gaga飾演Gucci家族創辦人的孫媳婦Patrizia Reggiani，1973年嫁入時尚豪門生下兩個女兒，看似幸福的婚姻卻在12年後不歡而散，她為復仇在1995年買兇謀殺前夫Maurizio Gucci，消息曾經轟動全球。

《House of Gucci》由大導列尼史葛（Ridley Scott）執導，阿當載華（Adam Driver）扮演Maurizio Gucci，拍攝隊伍在羅馬連日趕工，當地時間昨日於羅馬市中心上演婚禮戲碼，只見Gaga穿上嫁衣，和阿當載華步入禮堂，除了臨時演員及工作人員外，現場吸引不少記者和市民圍觀，場面熱鬧。同日較後時份，阿當載華、Gaga及謝勒力圖（Jared Leto）再於羅馬市中心上演另一場景，一向有型的謝勒力圖為角色變成禿頭演出，簡直判若兩人。

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Lady GagaHouse of Gucci謝勒力圖
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