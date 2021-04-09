近日TVB大股東黎瑞剛狠狠批評五大缺失，直指節目老化、製作技術落後、有山頭文化、管理層決策失誤及電商用戶體驗不佳。今日有指行政總裁李寶安被勸退，將在下月股東會後退休，連帶其「愛將」余詠珊亦將「嫁雞隨雞」，步李寶安及丈夫何哲圖後塵離開TVB，余詠珊今日談到未來動向，她回覆：「遲啲先講吖，confirm晒先同你講。」

陳志雲曾任TVB電視廣播業務總經理，今日他接受《蘋果》訪問，他說：「正如黎瑞剛先生先之前接受傳媒訪問的時候所說， TVB管理層應該是一個活水的源頭，一個機構久不久有人事變動都不一定是壞事。如果這刻李寶安先生決定退休，也可能是一個契機注入新血，為TVB帶來一點新的衝擊。」陳志雲日前曾在自家YouTube節目中回應黎瑞剛的「校長訓話」，他指TVB一直故步自封，批評對方：「佢冇理由到而家才發現呢啲問題。」當時他已建議換管理層：「不撤換，TVB難以展開新的一頁。」

事實上，TVB今年初宣佈召回曾志偉、王祖藍救亡，兩人分別擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）及首席創意官，已預見一輪高層地震。其後星夢CEO何哲圖離任、何麗全回巢接手，TVB正式與各大唱片公司破冰，甚至連馬浚偉都獲樂易玲邀請出任新一屆藝訓班校長，一輪新風凜冽吹起。

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