中國籍AV女優陳美惠今年出道即話題多多，雖然下海加入暗黑界僅三個月，不過她最近卻自爆失業，更公然在社交網出售着過的胸圍及底褲，落足嘴頭促銷賺生活費，而在她出Po後隔天已把圖文刪走，未知是否已經成交，其做法就引起不少網民狠批低級。

生於中國吉林省磐石市的陳美惠，6歲時隨父母移居日本，1月推出首套AV即引起關注，她在片中沒有剃腋毛，又加入東北話爆粗的情節，使陳美惠立即受到中華圈網民熱烈討論。本周一，陳美惠在Twitter透露在兩星期前面試了六家AV片商，結果卻全部落空，她自嘲可笑，並稱或者以後再沒有機會拍AV。隔日早上，陳美惠竟上載兩張自己穿上白色內衣的自拍照，並表示要賣掉身上的一套內衣，叫價1,200人民幣連運費，出Po後引起熱議，亦有人留言查詢，報稱C Cup的陳美惠卻被彈上圍毫無睇頭；同日下午，陳美惠在社交網留言：「沒工作心裏真不踏實，又不想幹臨時工，我這種人哪？社會的垃圾。」不過她之後把這兩則留言刪走。

及至昨日，陳美惠入行第三部新作終於上架，她特地到AV店拿起自己作品拍照宣傳，而她早前拍落的第四套愛情動作片，鐵定5月7日上架，並公開封面及分半鐘宣傳片，陳美惠今次再穿旗袍及留格肋底毛登場，可惜已被嫌新意欠奉。

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