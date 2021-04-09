歌手麥貝夷2014年跟鍾一憲唱情侶歌《勾手指尾》為人認識，上月麥貝夷突然於IG即時動態有感而發，大爆前度「性伴侶的數量多得驚人」，同時趁對方生日送「大禮」細數賤男惡行，此post一出令人猜測「真正男主角」就是跟她傳過緋聞的藝人翟威廉。

昨天又有指麥貝夷再爆舊愛曾搭上好姊妹，裕美無辜成為「嫌疑人」之一，不過《蘋果》收到消息，指偷食的是另有其人，報料人指此人是落選港姐、前As One成員陳宛澄，關係錯綜複雜，今天麥貝夷於觀塘為網上音樂會綵排，並接受《蘋果》專訪，問到當時曾出現的第三者，是否陳宛澄？麥貝夷聽後停頓了一會才說：「呢一個......真係大家唔使胡亂猜測、唔使胡亂猜測、唔使胡亂猜測。我哋都好耐冇見嘞，我亦都唔知道其他人私生活。」

據知情者說：「麥貝夷同前度拍拖時一直甜蜜，麥貝夷有時會到佢屋企留宿，拍拖年幾，畀麥貝夷發現佢成日帶其他女仔上樓，而陳宛澄係其中一個，令麥貝夷心灰意冷，當時裕美一直相伴，仲介紹好友Edmond畀佢認識，佢哋拍拖曾到談婚論嫁階段，不過最後麥貝夷選擇翻撻舊愛。」

麥貝夷不願評論翟威廉私生活

提到前度男友的真正身份，麥貝夷沒否認當時人是翟威廉，更不願評論對方的私生活，不過她卻自責失敗豬兜：「除咗做live tour，其實近呢兩年都半淡出幕前，估唔到自己說話咁有影響力，自己都嚇一嚇，其實都係遇到個壞人，喺Instagram紀錄返，提醒返下次唔好再咁樣。其實自己係行內同行外嘅人都聽到嘅版本同我嘅版本好唔同，所以希望透過自己平台講返畀聽過呢件事嘅人知，因為我好介意，聽返嚟佢話我好單向、好纏擾佢，不過我哋相處係雙向、好sweet，呢點令到我好困惑，希望我嘅故事令大家看得見。其實都幾瘀㗎，我自己嘅情緒都受影響嘅時候，係咪都有啲同路人同我一齊圍爐取暖呢？件事發展到而家，我冇一個意思去指摘任何一個人。」

不過提到發現前度經常「偷食」，遇到賤男對她的傷害，麥貝夷不禁落淚說：「發現咗呢件事係好驚訝，已經不段喺我傷口灑鹽，每一次提我都好唔開心，發生咗嘅事發生咗，要傷害嘅都傷害咗，我知道我好蠢，希望可以學精，帶眼識人。」問到她前度性伴多，對她會否很苛索？發現對方如此濫情會否感到「骯髒」？麥貝夷尷尬說：「感受一定唔係太好。因為我本身工作都忙，我哋本身見面嘅時間唔係好多，都過咗去，都唔想深究原因。」曾經患有抑鬱症的麥貝夷，因此事導致長期失眠，她坦言現時正接受治療，醫生亦見議她服藥。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！