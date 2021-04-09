陶傑和林夕首次聯手合作，在上環舉辦「瞬間印記展覽」，展出二人畫作及書法，展覽本月24日正式開幕。陶傑今日率先到展館導覧，與身在台灣的林夕透過視像交流，兩位才子滔滔不絕暢談藝術。

陶傑展出近10張作品支持本地畫廊，鼓勵年輕人在疫下不要在家只做鍵盤戰士，應該親手執筆培養美學修養，原始地感受世界自然生命。陶傑對林夕作品讚不絕口：「林夕唔喺香港，好多歌迷都好掛住佢，希望大家見其字如見其人。」陶傑覺得林夕的書法有劉德華風格，並說：「兩個人雖然企喺唔同崗位，但在書法界惺惺相惜。」林夕表示受劉德華影響學習書法。

林夕作品中有林憶蓮《願》、鄭秀文《終生美麗》等名歌題字作書法。陶傑認為林夕手筆表達到不屈原則和性格，林夕指從沒跟老師學習書法，不想有包袱，會吸收不同風格去刻畫，又笑說：「拍埋陶生大作好心虛，所以虛心想突破傳統，花好多心思喺字體上。」

在鏡頭前見林夕比以前發福，他分享在台灣生活：「日日見住香港，雖然一岸之隔，但都好貼近香港，心態冇分別。嚮往台灣生活文化氣息，有個同我名字差唔多嘅女人話香港都係多元社會，唔係單聲道，但台灣係多聲道，包括茶藝、書法、好細緻嘅嘢，喺台灣雜貨小店都會見到。」林夕在台灣生活更感健康：「呢邊美食如雲，以前30幾年來都好似骷髏骨咁，而家飽滿咗。以前好多人幫忙，而家成為一個真正獨立嘅人，一個人處理所有問題，例如屋企拖地、吸塵，都係自己落手落腳做，以前太忙，而家好享受生活。」

陶傑看到其中一幅畫作，勾起已故爸爸回憶：「旅程同爸爸坐遊輪到意大利同馬賽，幅畫係我睇住爸爸背影行入一個地方， 一年後爸爸就死咗，如果我當時冇畫呢幅畫，就多咗半個鐘同爸爸旅程，一齊行入呢個地方，但而家就多咗幅畫。」

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