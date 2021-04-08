ViuTV大前年發掘了本地薑男團MIRROR，繼姜濤後，江𤒹生（Anson Kong）亦是迅速冒起的靚仔歌手，去年單飛推出四首歌曲，最近新歌《黑之呼吸》亦好評如潮。MIRROR下月在九展開騷，AK近日密密健身，準備隨時大晒腹肌，而他亦希望三年後推出個人創作EP。

人氣爆燈的MIRROR將於下月在九展舉行演唱會，成員之一的江𤒹生（AK）日前接受訪問時，表示感到無形壓力，他說：「組合第一個騷係出道一個月嗰陣，睇返唔係好滿意，大家都好幼嫩，𠵱家出道第三個年頭，希望大家睇到我哋成長，大個仔咗。」

每次都諗最後

AK同時展開操弗大計，密密練得六嚿腹肌，他說：「好彩我唔使減肥，反而要增肌，食多啲肉，少食多餐唔使捱餓，但有時食得多都好辛苦。」問到是否準備隨時騷肌？他笑言：「想着衫好睇啲，騷肌要睇情況，如果好似張繼聰咁大隻，唔使着衫出街都得啦，邊會怕露，你睇佢不知露得幾開心，得閒又露吓手臂，得閒又着吓背心影相，鍾意佢早期有鋼條、胸肌、腹肌齊全，有佢個level就夠，男仔總係膚淺，夠大隻就騷得啦！」

疫情下除了推出新歌，AK亦劇接劇，去年有《男排女將》及《打天下》推出，工作不斷，他謙稱︰「由《造星》玩比賽到𠵱家我哋都係幸運小朋友，得到大家關注同喜愛，舊年疫情全世界好多工作停頓，我哋依然受關注，真係好珍惜，每次都諗最後一次。」

目標出創作EP

早年觀眾狠批香港樂壇已死，近年MIRROR的誕生令人改觀，圈中人都看好這群年輕新生代，AK坦言對推動樂壇有團火，他說︰「真心希望成為推動香港音樂巨輪其中一個齒輪，樂壇好大，好難只靠我哋12個去改變，要配合好多人合作，知道大家都好出力，不論新人或前輩都有推出新歌，我覺得香港聽眾可以接受度再大啲，接受不同風格，近年都出咗好多年輕化不同音樂製作人，耳仔接受度可以再大啲。」

身為跳唱男團成員，AK有感香港跳唱組合非主打，而自己聽歌領域很廣，接受融合曲風，他認為香港音樂作品不遜於外國，擅於玩結他、彈琴及跳舞的他，目標在三年後推出個人創作EP。

場地提供：VS MEDIA