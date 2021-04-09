政府在復活節長假前放寬戲院入座率至75%，在過去4日連續假期，餓戲已久的市民，入場睇戲意欲依然旺盛，總票房收入2,838萬元。去年戲院停業無法比較，假如與前年復活節假的2,957萬元總票房比較，只微跌 4.03%，證明放寬入場，確實可增加票房收益，救戲院於水深火熱。單是復活節最賣座頭三位電影《 哥斯拉大戰金剛 》（Godzilla Vs Kong）、《Stand By Me多啦A夢 2》同港片《一秒拳王》，已為總票房進賬約1,900萬元。

昨日有多部新片上映，學校假期未完結，最受歡迎的是由電玩遊戲改編，真田廣之、淺野忠信主演的電影《真人快打》（Mortal Kombat），單日收44.5萬元，成開畫冠軍。第二位是大陸電影《你好,李煥英》，挾大陸累計票房53.97億元人民幣（約64.07億港幣），昨日在港收19.6萬元，較過往在港上映的大陸片為佳。至於第三位的是安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的《爸爸可否不要老》（The Father），單日票房9.2萬，他亦憑本片再度衝擊今屆奧斯卡影帝。

另外，復活節三大賣座片仍餘威未了，《多啦A夢 2》昨日收60.7萬元，累計1,238萬元成單日票房冠軍，《哥斯拉》截至昨日累計票房3,087萬元，昨日單日亦收47.5萬元，港片《一秒》累計 1,353萬元。

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