3年前，ViuTV大搞本土創作，在真人騷中發掘了本地薑男團MIRROR，再以分散形式獨立發展，一群青春偶像派風氣瀰漫，令香港沉寂已久的樂壇衍生新氣象。團隊中除了主將姜濤爆紅外，其他成員也能歌善舞相繼跑出，成為樂壇新血。江𤒹生（Anson Kong）去年單飛先後推出4首歌曲，作品登上各大音樂榜，成績有目共睹。

新歌《黑之呼吸》相隔4個月後推出，歌曲可說是為Anson Kong度身訂做，描述他曾經的內心世界，圍繞「虛偽」與「情緒」，憑歌詞寄予心聲，「一分半秒論斷何其片面，眉頭額角怎去辨認良善」、「人們扭曲我心意，招惹口舌，不會反駁就卸下言詞」，直接為他在今年商台叱咤頒獎禮上黑面風波解畫。

今年元旦日的叱咤樂壇頒獎禮上，當宣佈「叱咤樂壇生力軍金獎」由MIRROR成員Jer（柳應廷）高呼聲下得獎，於台下的Anson Kong被鏡頭捕捉到失落神情，且激動得眼泛淚光，好兄弟Jer在台上加以安慰：「唔好唔開心，我哋一齊繼續努力，加油！」事後Anson Kong在IG發文吐心聲表達失望：「等了28年終於到今日，有點失望，因為曾經很期待，但自問今年已經盡了最大努力。」並向身邊幫過他的人致謝。

「矛盾係，戴假面具會俾人話官腔」

Anson Kong日前為《黑之呼吸》宣傳時直認「黑面」之說，並坦承自我控制情緒失當：「好多人覺得點解我要黑面，嗰刻我係單純自己唔開心，對自己好失望、失落，令屋企人同幫過我嘅人失望，覺得對佢哋冇交代，個心沉一沉。我冇做好我表情，但啲人就單憑一張相定奪我係點嘅人。人與人之間相處好耐，都唔會100%了解對方，何況單純一個鏡頭，我又戴上口罩呢！歌曲有少少回應番件事。」

Anson Kong又否認自己唔抵得兄弟獲獎，「我好戥我隊友開心，只係自己冇做好自己，應該先將自己失落情緒收埋，將恭喜情緒畀咗隊友先，呢個係我做得唔好。」自此他學習改善，不過人之常情難以掩飾：「任何情緒都係一下子，只要唔好影響到人就let it go啦。」自認性情中人的他，有時覺得性格「真得滯」，怕得罪人。正如Anson Kong所說：「個世界真偽點樣保持呢？當你好真去面對世界時，原來都唔允許，會被人抨擊。最矛盾地方，係相反你戴住面具好假時，人哋就覺得你好官腔，真假都被人批評，點解唔舒舒服服做番自己呢？」歌曲從他內心角度出發，現實中面對關口要真實保留自己，還是虛假帶面具展現人前呢？Anson Kong未有答案：「真係好大課題，自己仲拿捏緊。」

「好難靠12個改變樂壇」

MIRROR將於下月開騷無疑是喜訊，Anson Kong對唱功及身形大催谷，另一方面卻感受無形壓力：「第一個騷係出道一個月時，睇番唔係好滿意，大家都好幼嫩，而家出道第三個年頭，希望大家睇到我哋成長，大個仔咗。」同時展開操fit大計，密密練得6嚿腹肌：「好彩我唔使減肥，反而要增肌，食多啲肉，少食多餐唔使捱餓，但有時食得多都好辛苦。」準備隨時騷肌？他笑言：「想着衫好睇啲，騷肌要睇情況，如果好似張繼聰咁大隻，唔使着衫出街都得啦，邊會怕露？你睇佢不知露得幾開心，得閒又露吓手臂，得閒又着吓背心影相，鍾意佢早期有鋼條、胸肌、腹肌齊全，有佢個level就夠，男仔總係膚淺，夠大隻就騷得啦。」

疫情下接連拍劇做節目推新歌，Anson Kong謙稱︰「由《造星》玩比賽到而家我哋都係幸運小朋友，得到大家關注同喜愛，舊年疫情全世界好多工作停頓，我哋依然受關注，真係好珍惜，每次都諗（係）最後一次。」

早年觀眾狠批樂壇已死，近年MIRROR的誕生令人改觀，不少圈中人都睇好這班年輕一代，Anson Kong對推動樂壇仍有火：「真心希望成為推動香港音樂巨輪其中一個齒輪，樂壇好大，好難只靠我哋12個去改變，要配合好多人合作。知道大家都好出力，不論新人或前輩都有推出新歌，我覺得香港聽眾可以接受度再大啲，接受不同風格，近年都出咗好多年輕化不同音樂製作人，耳仔接受度可以再大啲。」身為跳唱男團成員，Anson Kong有感香港跳唱組合非主打，而自己聽歌領域很廣，接受融合曲風，他認為香港音樂作品不遜色於外國，善於玩結他、彈琴及跳舞的他目標在3年後推出個人創作EP。

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