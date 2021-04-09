李佳芯、折骨Ben（趙祥誠）和朱潔儀等人今日在佐敦出席慈善畫作義賣活動，李佳芯寫了一個「善」字拍賣，底價$15,000，有兩位善長願意出更高價競投。她酷愛創作，但從未試過跟男友有同一嗜好，提到汪明荃和丈夫羅家英一起學書法，李佳芯說：「咁浪漫嘅事我都想，呢啲事從冇喺我身上發生，好想好似佢哋咁恩愛，我要向呢個目標進發，人哋鴛鴦戲水我就鴛鴦寫字。」但她覺得就算情侶沒共同興趣也不感可惜，因仍可互相交流、互相欣賞。

之前有指她跟男友陳炳銓分手，她沒有正面否認，只稱對方是朋友，問到會否寫字給對方？她說：「去到而家點解仲送畀佢？不過竟然我寫嘅字有價值，可以考慮有喜慶朋友生日就送。」至於若寫字可會考慮「朋」、「友」或「愛」字給對方？她笑說：「我唔會咁流於表面，愛字唔會成日講出口。」被提到愛不能放在心，她衝口笑言是做出來，但解釋是行動。

另有指無綫放生她，將舖路做視后，新劇快將播出，她表示只知劇集於收費台播，笑說神算可能會有份提名角逐視后，但算不到會否得獎：「我冇諗咁多，唔知人哋係點，我就放生自己。」

折骨Ben家姐和妹畫了他的人像畫作展覽，近日他分別梁祖堯和林二汶邀請合作，他答謝二人愛護。近日他打算自資造歌，先做一首快歌後，預算再做一首抒情慢歌。到時希望找林二汶幫手監製，問到對方可有拉攏加盟同一間唱片公司？他說：「佢想我自己鍾意乜就做乜，簽唔簽公司反而其次。」另外，朱潔儀早前參加畫展遇到場參觀者確診，幸虛驚一場，檢測後報告呈陰性。

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