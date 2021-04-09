黃心穎與泥鯭拍拖放狗，兩人更一齊着情侶裝，大方放閃，看似普通的情侶衛衣，其實來自潮牌Fear of God的副線 ESSENTIALS。兩人同款不同色，黃心穎穿白色，而泥鯭就穿灰綠色，衛衣在I.T 官網有售，賣$599，屬限購款每人限買一件，已全線售罄。

要數 ESSENTIALS，就要由潮牌Fear of God講起，這個由美國DJ潮人Jerry Lorenzo 在2013 年創立的街頭服裝品牌，成立不足十年，已成為炙手可熱的潮牌，去年更被權威時尚平台 LYST選為全球Top 20 大熱品牌。

虔城基督徒的Jerry Lorenzo ，由於找不到自已愛穿的服裝，在看過Rick Owens時裝騷後，決定自創品牌並取名為Fear of God，中性色調、歐洲靚面料、加上極簡設計，滲住輕歌德風、Grunge 味的街頭服，得到LeBron James、Justin Bieber、Kanye West 等潮人明星捧場，火速爆紅，樹立American Luxury的品牌定位 。品牌沒有季度系列的概念，因為設計師覺得衣服是為生活而設計，所以與其說是品牌，不如是一種風格。其後，品牌再推副線F.O.G，即是 ESSENTIALS的前身，廷續主線的簡潔街牌風格，加上logo及字樣細節設計，價位較親民，成為年輕一代熱捧的入手街牌。Jerry Lorenzo 曾經和Nike合作過，亦和陳冠希的CLOT推出過聯乘，他近期更入主adidas 籃球系列。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！