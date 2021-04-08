狄龍兒子、現年40歲的譚俊彥（Shaun）早年為了見證一對子女成長，毅然放棄大陸基地，將重心留在香港拍劇。6歲大女譚晴去年順利考入心儀的小學，令這位「怪獸家長」放下心頭大石。放寬堂食時間後，港人都多了外出用膳機會，早前Shaun兩公婆現身旺角幫襯一間人氣立食壽司店，雖然有腳傷在身，Shaun仍堅持在門外排足30分鐘等食。

上個月政府放寬堂食時間，令很久沒有外出食飯的香港人，紛紛到外邊用膳，令飲食業得以倖存。Shaun同太太任祉妍亦把握機會，早前傍晚約7時許，見到他們坐在旺角一間立食壽司店門外等位。Shaun全身連口罩都作全黑打扮，而右腳紮了厚厚的繃帶，太太除了外套外，全身連帶cap帽都是白色。他們坐在門外等候時，各自玩起手機，每次店員出來叫輪候號碼時，太太都會順便問一下自己的輪候次序。反而Shaun較沉着，不像太太般心急。

大概等了近半小時，輪到他們入座，二人用手機掃安心碼及量體溫後，便施施然入內。二人開始點餐，食到一半時，相信是店內冷氣凍，只見Shaun除下外套，搭在太太身上。兩公婆吃了不到半小時便埋單離開。臨走前他們拿出潔手液搓手後，才戴上口罩離開。

Shaun同任祉妍2015年結婚，婚後育有一子一女，大女譚晴今年6歲，細仔譚杺。Shaun除簽約大台外，他跟幾名友人亦開有一間專賣熟成牛扒的餐廳，放寬堂食時段，他亦因而受惠。

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