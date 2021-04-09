藝人李天縱（Lena）向來喜歡在社交網分享她的旅行或做瑜伽的照片，甚至性感照，不過她昨日就貼了瞓在病床上的照片，原來她右邊頸部有個3.5cm瘤，昨天她去醫院做檢查。她在社交網貼了多張相片，其中一張可見她右頸位置隆起，而她昨日去醫院接受檢查，留言表示約一個多月前發現的，她說︰「大概一個多月前的某一天照鏡子突然發現右邊頸部長了一個瘤，經過超聲波檢查之後，醫生說挺大的，大概3.5cm，今天做了抽針穿刺活檢，希望一切順利。」

她又提到隨着年齡增長，更要注意身體健康，又提到情緒也會影響健康，她說︰「最近看這方面的資料，有專家說頸部的問題是因為情緒造成的，所以一定要管理好自己的情緒才不會長瘤子哦，希望每一個人都平安健康，健康是福。」大台的同事王君馨、周志文等都有留言問候她。

今年34歲的李天縱（又名李松蔓），參加2011年港姐選舉，落選後跟無綫簽約當藝員，早年她參演多部劇集演出如《不懂撒嬌的女人》、《天命》、《兄弟》等，不過近兩年演出機會大不如前。去年1月她曾在社交網大吐苦水，她指因自己廣東話說得不好，一直在娛樂新聞台做國語主播，等足6年才有機會拍劇。前年她拍攝《黃金有罪》時，父親突然離世，她為免影響劇組沒有請假，堅持到煞科後才處理父親的後事，可是去年初《黃》劇播映時，海報上卻沒有她的身影，只好自我安慰。而近期播映的劇集《失憶24小時》及《愛美麗狂想曲》，她都有份演出，卻沒有現身宣傳活動。

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