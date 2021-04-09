35歲麥貝夷曾唱《勾手指尾》紅極一時，上月底在IG爆seed，數臭拍拖3年的舊愛，斥其性伴侶多，出post當日強調是舊愛生日，而跟她曾傳緋聞的TVB小生翟威廉剛好當天36歲生日，擺明暗寸兼贈興。麥貝夷再爆舊愛曾搭上好姊妹市，裕美無辜成為「嫌疑人」之一，慘被對號入座，她隨即否認此事。

裕美曾跟麥貝夷是好姐妹，今日接受《蘋果》電話訪問，裕美跟翟威廉相識多年，不知道他跟麥貝夷拍拖，裕美說：「唔明佢講前男友偷食單嘢，佢同威廉都冇拍拖，佢拍拖嗰個係圈外男友，我介紹佢識，男仔都冇偷食，我同佢熟都唔知佢有個拍過拖3年嘅男朋友，對上嗰個都係年半啫。翟威廉之前回應得好坦白，佢根本冇需要咁樣講明自己有短暫伴侶，我完全唔知點解麥貝夷要咁講。」

曾患抑鬱症的麥貝夷受這次情傷再次情緒不穩，裕美好心相勸說：「我相信佢完全需要睇醫生，有一段時間我同佢好friend，我講咗好多次叫佢去睇，佢話食西藥對身體唔好。」

裕美直斥麥貝夷的「暗示」令身邊朋友惹麻煩：「我係希望佢出嚟回應，講番引人懷疑單嘢唔係我就得喇，有嘢可以講直接啲，唔好吞吞吐吐，講啲又唔講啲，好多人受害，希望佢講清楚啲，否則唔好怪我。」裕美之前好心做媒，介紹男仔畀麥貝夷，不過裕美發現麥貝夷亦有不對的地方，曾直接提點卻令她不滿，裕美說：「唔知佢係咪咁嬲咗我，我同佢坦白直接講，佢話我鬧佢，其實我語氣冇好重，我當佢係朋友先直接講，以為呢個模式好多朋友都得，但有人受唔到。」

風騷嘆紅酒

翟威廉對於麥貝夷不停把事件無限loop，他今日凌晨回傳媒時說：「我的回應……冇回應。um...算啦。由件事完啦！」翟威廉不欲事件越描越黑，索性封嘴避談，但事件已把裕美扯落水，翟威廉可有甚麼說話跟裕美說，他答：「不關我事，冇嘢要講，冇回應。」

失戀的麥貝夷昨日在IG Story轉貼跟「綠魔」Karl風騷嘆紅酒的相片，她留言：「希望食餐好，可紓解心入面嘅鬱結啦，辛苦朋友們這段時間的輪流陪伴啊！」Karl今日回覆時直指擔心麥貝夷：「她情緒真的不太穩定，作為朋友，有聽她訴心事，也不希望她影響之後已接的工作及其生活，但感情事始終當時人自己才是最清楚。」

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