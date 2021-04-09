35歲麥貝夷在翟威廉生日當日在IG Story沒開名鬧爆舊愛，踢爆男友性伴侶數量多得驚人，翟威廉頓成嫌疑人物。事後翟威廉出席活動澄清自己從未跟麥貝夷拍拖，但就直認自己是正常人，一直有跟不同女伴拍散拖，當中包括有日本、韓國女性。自從爆出這單新聞，過往是翟威廉Happy Live常客的麥貝夷突然消失。

《蘋果》今日收到兩張報料相片，上月1日是麥貝夷35歲生日，當日她在翟威廉於佐敦開設的酒舖內開P慶祝，當時限聚令仍然生效，限四人一枱兼10時要暫停晚巿，但翟威廉願意借場給麥貝夷招呼朋友開P，彼此友情一定很深，相中看到壽星女猶如女主人招呼10多位友人，近日鬧爆張致恒借錢不還的𡃁模馮鎵瀠（Naomi）亦是座上客。想不到當日開心借場gathering後，翟威廉和麥貝夷已反目，再見不是朋友。

網民都對麥貝夷這單新聞大剝花生，她雖以受害者自居，不過網民並不是一面倒同情她，有網民揶揄她自作多情，連閨密裕美都叫麥貝夷去睇醫生。不過，有份出席上月1日P的Naomi卻不值好姐妹被插，她今日接受《蘋果》電話訪問時，狠插翟威廉：「我同佢唔係深交，亦都唔識佢，不過因為麥貝夷關係，我見過佢幾次，希望佢唔係『張致恒2.0』。」張致恒於2019年被轟一腳踏五船，遭舊愛群起控訴，他自爆有「性上癮」。

斥翟威廉身有屎

Naomi繼續撐麥貝夷：「我想為麥貝夷講番幾句公道說話，如果佢唔係身有屎，佢都唔使周圍搵朋友叫麥貝夷幫佢澄清，佢冇做錯嘢傷害過女仔，人哋都唔會WhatsApp度block佢，佢都要諗吓自己做錯咗乜嘢喇！」

麥貝夷上月的生日還開心跟朋友去翟威廉舖頭開P狂歡，不過大合照未見有店主翟威廉，Naomi說：「總之當晚我有見到翟威廉喺度，我哋大合照時，佢啱啱開緊live，之後佢都有同我哋飲酒。」可知麥貝夷和翟威廉拍拖？Naomi答：「佢哋冇特別介紹過，如果唔熟，點會成個場借畀人搞生日，全場嚟嘅人都唔識翟威廉。」

麥貝夷和翟威廉的地下情收得很密，《蘋果》曾拍到他們一齊買外賣，肩並肩離開，以前兩人糖黐豆時，麥貝夷會在IG主動tag翟威廉，她貼上性感相片，翟威廉也畀like和留言，自他們反面後，麥貝夷都unfollow了對方，大家劃清界線。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！