TVB 大股東黎瑞剛日前接受訪問表示對TVB「非常不滿意」，並狠批五大缺失後，昨日有傳無綫董事局副主席及行政總裁李寶安被勸退，今日有報道指他將於5月26日股東會後自行安排退休，「為他在電視廣播的工作劃上完美句號」。

消息傳出後，李寶安未有否認有關傳聞，只說：「市場傳聞，從不評論。」不過外界已經猜測接任人選，據知，現為董事局主席及非執行董事的許濤，將會「降職」接任李寶安的職銜，而主席位則由老闆、無綫大股東黎瑞剛正式上任。

消息指，黎瑞剛今年內將會正式成為香港永久居民，根據《廣播條例》，本地免費電視節目服務牌照持牌人須受到「受限制表決控權人」（指非通常居於香港的表決控權人）的限制。每次董事會須由連續不少於7年居於香港的人士擔任，否則不得獲批給及持有免費電視牌照，估計許濤之前只是「暫代主席」，一切都在黎瑞剛計劃之中。

現年48歲的許濤在3歲隨家人從大陸來港，除了是名校華仁書院的學生外，更持有美國康乃爾大學（Cornell University）電子工程碩士學位，以及威斯康辛大學（University of Wisconsin）電子工程學士學位，畢業後先後在不少國際企業擔任要職。在2015年黎瑞剛入股成為無綫股東後，許濤亦獲委任為TVB非執行董事。

直到2020年4月底，許濤正式接「殼王」陳國強棒，出任電視廣播有限公司董事局主席，許濤為「新香港人」，身份證為「V」字頭，他以特區護照（KJ字頭，即近10年簽發的特區護照）登記公司董事，所以許濤當時符合資格，代黎瑞剛掌大局。

有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛在2015年入主無綫成為股東，當時曾有不少報道以「TVB染紅」的標題，因為黎瑞剛不但是中共黨員，更曾任上海市委副秘書長，本身為華人文化產業投資基金創辦人，從新聞集團買入星空中國，出品包括《中國好聲音》及《中國好歌曲》等著名綜藝節目，亦曾與著名動畫公司夢工場（DreamWorks）合資設立東方夢工廠並成為主席，中國紅色資本相當濃厚。

到了2016年，TVB宣佈在政府特別批准並經董事局選舉，任命黎瑞剛為董事局副主席兼非執行董事，接着他更出任邵氏兄弟董事局主席及非執行董事，宣佈連串開拍電影、電視劇，以及綜藝計劃。到了2020年，黎瑞剛不再擔任無綫董事局副主席，仍留任非執行董事一職。

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