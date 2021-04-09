沈卓盈前年與經營內衣生意的富商Calvin結婚，二人去年造人成功，陀B已8個月的她日前慶祝生日，一家三口去了staycation，感受溫馨時刻。為了紀念BB在肚中倒數兼陪過生日，沈卓盈更特別安排攝影師到酒店拍攝大肚寫真相留念。疫下不能出埠慶祝，估不到這次也是她首次去staycation。沈卓盈今日在FB貼出照片後留言：「過往的生日沒有怎樣慶祝，今年所有事情對我來講都別具意義，要好好記錄每一個珍貴的時刻。」

沈卓盈穿上靚靚晚裝拍照，挺着大肚的她竟然企高在梳化上，其實有點危險。她今日接受《蘋果》電話訪問時說：「放心呀，我好安全，老公喺側邊傍實呀，佢又幫我執波，佢話我影完輯相佢都好攰。而家我個肚越嚟越大，所以活動都唔可以咁多，呢輯相由朝影到中午，影完我都要抖幾日回氣。」沈卓盈仍未公佈腹中塊肉性別，但她的大肚寫真看到肚子圓圓，問到可是陀着囡囡？沈卓盈保持神秘說：「你估吓？」沈卓盈距離預產期還有一個月，她表示胃口好了會多吃東西吸收營養。

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