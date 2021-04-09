韓國人氣話題劇《Penthouse》以季度形式播出，於去年10月開播已大受觀眾追捧，第二季於上周五大結局，一眾演員終於能放假休息，調整狀態再拍攝第三季。

IG晒母女照

繼金素妍孖演員老公李尚禹Staycation後，Eugene亦聯同老公奇太映及兩名女兒到濟州島旅行，Eugene昨日在IG上載了多張相片，可見她的女兒都長大了不少，自各拉着行李箱，相當可愛。Eugene一家四口又去了行山，她笑言：「一直猶豫着要不要和孩子們一起來濟州島，展現出超乎想像的體力的兩姊妹，沒想到會爬到頂峯，但最終細女由我們輪流抱落山。」言語間都十分開心、幸福。

廣告代言不斷

而Eugene亦憑劇人氣急升，廣告邀約不斷，今日再有消息指她成為某美容儀器品牌的首名代言人，認證其美貌，同時Eugene已有化妝品、健康食品、漢堡包等多個廣告代言在手，可謂吸金力驚人。

此外，今日有報道指，《Penthouse》第三季將於本月22日進行劇本圍讀、25日開拍，預計將有11集，並於6月播出，外界都關注上季被賜死的朴恩碩會否奇蹟回歸，至於第三季的播出時間仍然未定。

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