昨日傳出無綫副主席及行政總裁李寶安「被炒魷」，今日連他的愛將余詠珊都「被辭職」。今年65歲的李寶安，其實已屆退休之齡。他於2007年在「六嬸」方逸華力邀過檔入無綫，幫手整「靚」盤數助出售無綫。不過他在位14年期間，先後發生不少是是非非，如前總經理陳志雲涉貪案、無綫被指「亞視化」、投資星美債券失利等，即使無綫股價年年跌，但他仍繼續升職加薪至千萬年薪。

無綫「亞視化」

會計師出身的李寶安，早年曾助亞視轉虧為盈，因此他於2007年入主無綫，便獲委任財務及行政總經理一職。當時他助「六嬸」開源節流，之後又整「靚」盤數助出售無綫予陳國強。其後他趁新老細上場，找來多名曾效力過亞視的高層，包括副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻、副總經理（節目及製作）杜之克、負責企業事務譚錫揚及余詠珊，加上不少監製、導演都是亞視過檔，形成了李寶安的派系，變相「亞視化」。

陳志雲涉貪

李寶安加入無綫後，與當時的業務總經理陳志雲不時角力。2011年廉署拘捕陳志雲，指他於2009年在商場主持倒數節目環節「志雲飯局」中涉私下收取報酬，被落案起訴貪污及詐騙罪。有份上庭作供的李寶安，指在2010年接獲同事投訴《翡翠歌星賀台慶2009》涉違法，遂指令進行內部審查。同年陳志雲被裁定罪名不成立，但律政師兩度上訴，於2015年陳志雲被判罪成罰款84,000元；直到2017年上訴到終審法院，陳志雲最終上訴得直，推翻所有定罪。

股價跌仍加薪

李寶安於2015年出任行政總裁後，當年TVB股價為31.021元，但現時股價為8.8元，股價大跌七成。2018年有指李寶安提議買入8億星美可換股貸款及債券，可是星美財困而損手，及後他稱買入星美債券由當時的主席陳國強建議，非他一個人的責任。而近年他多次向員工開刀，2019年更裁減350多人。即使收視跌、廣告跌，但李寶安卻「肥自己」繼續升職加薪。據2018年年報顯示，李寶行的薪金、花紅、董事袍金及退休金供款，已達年薪1,019萬，每月穩袋約85萬元。

新聞報道偏頗

早年大台已被批評節目無聊，曾在2013年台慶夜，被200名市民在電視城門外圍堵「贈慶」。到2019年社會運動期間，無綫新聞報道被批偏頗，新聞部在外採訪期間被阻，有網民更發起圍堵無綫活動。當時有員工在公司製作「連儂牆」及直幡，而李寶安向全體員工發電郵，強調新聞部「中立」，更指不容許員工干涉新聞部工作，必嚴肅追究。

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