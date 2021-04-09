年僅30歲的港台節目《騷動音樂》主持閆擎上月離世，港台隨即在FB留言哀悼，公司深感惋惜和難過。家人今日在寶福山為閆擎舉行告別禮，以分享儀式進行，配合她開朗樂觀個性，橫匾新潮地寫上「都幾有趣」，遺照以白花圍邊，安放一張閆擎笑得開懷照片，遺照前放了大堆零食及鮮花。

閆擎生前對音樂有抱負，靈堂一直播放不同風格流行曲，為她的DJ生涯畫上句號。據知選曲是她的同學為閆擎籌劃，專登收集她喜歡哼唱的歌播放。許廷鏗、彭晴、DJ王耀祖、安俊豪、甄詠珊、張紋嘉（Crystal）、陳葦璇、小塵埃、BOP成員Gordon（葉灝基）、何雁詩和鄭俊弘及一眾港台同事均現身靈堂。

張紋嘉表示與眾多歌手一樣透過訪問認識閆擎，個性樂天開心的她，令人印象深刻，「第一次接受訪問時，係普通話台，我以為佢本身係講國語，非常犀利。」對於閆擎離世消息，她感到太突然，早前知道閆擎有上戲劇堂，多才多藝，除了語言能力強，亦聽歌好廣闊識好多音樂，好可惜沒有機會再上她的節目。

藝人張敬軒、Gin Lee、AGA、香港電台、野佬、Tonick、譚杏藍、欣宜均送上花牌到靈堂。親友亦為閆擎製作了電子紀念冊，內容不乏圈中好友親筆弔唁，包括周柏豪、RubberBand 、Gin Lee等，還有一眾港台同事周國豐、貴花田、曾志華等。

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