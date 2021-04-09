由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演電影《爸爸可否不要老》（The Father），帶出老人痴呆症的真實現象，安東尼鶴健士與同屬好戲之人的《王冠》（The Crown）視后奧莉花高雯（Olivia Colman）盡情催淚，在爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes）目前仍獲98%觀眾好評，連去年喪父的鄭秀文（Sammi）亦被打動，該片本周終於在港上映。

奧莉花高雯前年憑電影《爭寵》（The Favourite）勇奪奧斯卡金像影后，接拍《王冠》更以「英女皇」形象進一步奠定其圈中地位，日前她與《爸爸可否不要老》法國導演科倫薩拉（Florian Zeller）接受《蘋果》獨家專訪，大談拍攝感受。

替母親感驕傲

兩位主角在片中有不少感人場面，奧莉花高雯熱淚盈眶流露出無助之情，感動廣大觀眾，問到是否有特別的本領，她答：「其實是我內心的感覺，因為科倫薩拉的劇本寫得很真實，加上安東尼的對手戲，很難不會流淚，有些劇本寫得不流暢，作為演員則要下點苦功，但今次大家都很自然地演。」奧莉花高雯慶幸身邊家人沒有患上老人癡呆症，但她母親是一位護士，在NHS（英國的National Health Service）工作了40年，見過無數的病人，之後她成為老人痴呆症病情的大使，奧莉花自言亦替母親驕傲，她希望這部電影能向所有病人和他們身邊所愛的人致敬。

奧莉花高雯表示與安東尼鶴健士十分合拍，兩人明白劇情的內容，加上對白動人，很多時也是自然流露：「演這部戲雖然是很痛苦的內容，但可以跟安東尼演對手戲實在是一件很開心和美麗的經驗。」自疫情以來，奧莉花適應了閉關生活，她表示：「幸好我和家人們的性格很溫和，我平時也愛躺在家中，我也愛跟孩子們一起在家中上課，但現在孩子們也希望到學校跟朋友和老師們見面。我則繼續跟丈夫比賽下廚，因為平時都是由他下廚，但過去一年我在家中也開始追上廚藝了！」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！