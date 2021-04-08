兩位綠葉王吳孟達及廖啟智先後離世，看報道，才發覺達哥的大熱作品，大部份都看過，智叔參與的不少知名製作，卻有很多未看過，當中尤其有幾套備受推崇的電視劇，一直都未有時間觀賞，所以決定從網上搜尋來看，緬懷一下。

坦白講，智叔並不屬於我至愛演員之一，因較喜歡個人氣質獨持的類型如黃秋生，或者演出較奔放的派別如萬梓良，而且最大問題是，智叔外表太善良，不能演大奸大惡，甚至演陰濕變態也難令人信服，比起達哥可以做儍更更的三叔，又可以做惡死的食神老闆，明顯戲路比較窄。不過智叔次次表現盡心盡力，總能透過螢光幕打動觀眾。說起來，小時候甚喜歡看智叔的太太陳敏兒，雖然樣貌不算女神級，但演出有種哀怨纏綿，《男兒本色》、《阿嬌正傳》就看得人入心入肺。

結果選了智叔三套《選戰》、《警界線》及《教束》首次觀看。《選戰》講的是特首選舉，現今已不合時宜，而且智叔的演繹方法，和近來無綫重播的《律政強人》十分近似，看了開頭便沒有追看下去，而《教束》中智叔飾演唯利是圖的勢利校長，也末能令我投入，便跳過，終於最後停留在精采的《警界線》。

智叔一向擅長演出較草根以及深沉的角色，《警界線》中他做警察卧底，但和以前的大佬林嘉華關係又糾纏不清，在正邪中遊走，食正佢嗰瓣，加上配合全盛時期的唐寧和脫胎換骨的廖安麗，連客串的林利都表現到位，更襯托出智叔的功力，劇集當年作為HKTV頭炮，確實是非同凡響。導演蘇萬聰之後去無綫也拍過類似題材的《鐵探》，但無論劇情張力拍攝手法，反不及2013年的舊作。

看着劇集，想起約十年前曾找智叔做訪問，那時他剛到浸會大學做講師，起初並不願意接受採訪，經我多次請求下心軟。那日正午約在大學餐廳，他看來十分疲累，雖然盡力答問題，但冇神冇氣，到最後我提起羅拔迪尼路為何近年演出「冇驚喜」，智叔才整個人亮起來說：「好難㗎，佢本來已經咁高，要維持住唔跌落嚟已經好犀利，仲要求佢突破，好難做到。」那個談及演技充滿熱誠的表情，至今深印腦海。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失蹤》作者。