韓國人氣劇《愛的迫降》令兩位主角玄彬和孫藝珍撻着，在今年元旦日公開認戀，昨日同劇男、女配角就再次傳來好消息，31歲金正鉉和36歲徐智慧驚爆已發展姊弟戀一年，更被韓媒斷正公開約會照。

家中約會斷正

昨早有韓媒報道，指金正鉉和徐智慧因拍攝《愛的迫降》而培養了感情，劇集播畢後很自然地發展成為情侶。有相關人士透露，金正鉉被女方性感又成熟的魅力吸引，而徐智慧亦不介意男方較自己年輕六年，喜歡金正鉉細心及進取的一面。不過緋聞傳出10分鐘後，徐智慧方面即堅決否認：「雖然因為合作作品而關係很好，但並不是戀愛。演員本人也對非事實的戀愛傳聞大感荒唐。」金正鉉的事務所亦指二人只是親近的前後輩關係。

而金正鉉和徐智慧否認戀情後，韓媒《Dispatch》就馬上公開二人一同現身停車場的約會照，踢爆二人拍畢《愛的迫降》後開始拍拖，已秘戀一年，又指他們主要在家中約會。據知金正鉉去年搬到徐智慧居住的城東區，二人的寓所只相距十多分鐘車程。《Dispatch》表示多次目擊他們前往彼此家中約會，從公開的照片中見到他們現身停車場時，金正鉉負責帶頭，徐智慧就跟在後面，二人刻意保持距離。另外，兩人亦會在首爾的近郊約會，並由徐智慧負責揸車。據身邊人士透露：「金正鉉和徐智慧還一起過生日，經常度過屬於兩人的時間。」另有消息透露：「金正鉉因個人原因經歷了艱難的時期，後來遇到了徐智慧，開始依靠她。」

三度合作拍劇

其實金正鉉和徐智慧早於2016年就合作過劇集《嫉妒的化身》，在前年開播的《愛的迫降》中再次相遇並有吻戲。去年金正鉉客串女方主演劇集《一起吃晚餐嗎》，二人於劇中演過氣情侶，再續《愛的迫降》的緣份。

對於《Dispatch》公開二人合照一事，徐智慧的事務所依舊否認戀情，表示：「金正鉉因為轉事務所的事宜，與徐智慧見面及商討，由於疫情的關係而約在家中見面。」又指二人因為是鄰居而不時有往來，是關係很親的「姊弟」。據知金正鉉將於下月約滿，他正打算轉去徐智慧所屬的文化倉庫，文化倉庫方面表示：「正積極討論與金正鉉的專屬合約問題。」不過金正鉉現所屬的O& Entertainment就表示，金正鉉因私人原因而暫停了演藝活動，仍有11個月才約滿，金正鉉現陷入合約糾紛。