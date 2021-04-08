無綫近年跟隨內地廣電局指令，若藝人行為及言論等稍有閃失都會「被消失」。楊明近日因涉醉駕保釋候審，他有份主演的新劇《伙記辦大事》下周一首播，但宣傳活動楊明全部冇影，包括宣傳片、海報及社交網的帖文上，無綫全都隻字不提演交通警的楊明。劇集監製陳耀全昨日在活動上坦言要「避一避」，且沒有聯絡楊明，更說：「唔係咁方便。」

無綫大股東黎瑞剛在前日的報章訪問，形容無綫已「迷失十年」，並對無綫「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」，更批評無綫節目老化、製作技術落後、內部山頭林立、管理層決策失誤及電子商務用戶體驗不佳等五大缺失，惟獨稱讚被網民批評為中共維穩以及立場偏頗的新聞部。早已染紅的無綫，近年跟隨內地廣電局指令，若藝人因個人行為及言論，包括政治立場等會令無綫蒙受不必要損失，涉事藝人將承擔一切責任及賠償，分分鐘在幕前被消失。

楊明近日「孭保」候審，有傳他連累新劇，本來他跟「收視福將」歐陽震華、萬綺雯、馬德鐘及陳瀅等主演的新劇《伙記辦大事》，下周緊接收視不濟的《大步走》檔期播出，以圖救亡，而且更安排與內地同步首播。之前楊明在開鏡儀式上，被安排站在頭排位置，無綫上月在微博宣傳劇集，亦清楚寫明楊明主演，不過他現有交通事故官司在身，卻在劇集演交通警，無綫現階段當然不敢博一鋪，楊明在劇集的宣傳悉數被消失。

監製：我哋避一避

無綫日前公開《伙》劇海報，一班扮演警察的演員大合照，當中包括張國強、賴慰玲、崔建邦等，卻沒有劇中演交通警的楊明，就連電視播出的宣傳片也不見其蹤影。劇集特別開設的fb專頁，同樣統統隻字不提楊明，只是介紹其他角色。《伙》劇昨日在將軍澳舉行宣傳活動，眾演員都有出席，雖然主角萬綺雯未見人影，但拍大合照時，工作人員就搬出她的人形紙板公仔；不過楊明卻由頭到尾不見蹤影，連紙板公仔也欠奉，整個活動中，他只出現在現場播放的製作花絮中。

劇集監製陳耀全昨日在活動上被問此事，他坦言：「因為牽涉到一啲法律程序問題，唔應該攞佢嚟做任何宣傳，對大家都會有啲唔係咁好嘅影響，所以喺呢段時間嘅宣傳上我哋會避一避，咁樣對大家都會好。」問到有否與楊明聯絡？他說：「冇呀，始終佢有啲牽涉法律嘅嘢，喺呢個moment唔係咁方便搵佢。」至於有否刪剪楊明戲份？他則說：「咁又冇，都係跟返原本嘅安排，我哋嘅後期都完咗一段時間，變咗戲份上係冇影響。」

萬綺雯撐新疆棉

楊明去年8月在山頂涉醉駕被捕，隨後被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」三項控罪。案件上月續審時，「拒絕提供血液樣本作酒精測試」被判不成立，法官原判楊明還柙待判其餘兩罪，但其律師清洪指楊明推翻兩罪的認罪答辯，案件押後至下月11月再審，楊明獲准保釋。

而昨日未有出席的萬綺雯，已久未於香港幕前露面，前日有網民在討論區指，發現萬綺雯工作室的微博賬戶，上月曾轉發官媒《人民日報》的「我支持新疆棉花」帖文，又多次讚好及轉發官媒文章，香港網民紛紛揚言抵制。不過萬綺雯的個人賬戶就沒有提及新疆棉等話題，而原本這兩個賬戶的內容大部份都是同步及一致，未知其工作室的微博急於表忠，是否因為要配合無綫所致。