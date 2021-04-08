楊思琦、阮小儀和康子妮等昨日於葵芳宣傳ViuTV節目《中女唔易做》，小儀表示在節目中當農夫，兩日拍攝都是種菜和收割，並指節目內沒遇到靚仔。提到她拍攝其他節目時有不少艷褔，先被兒時偶像蔡一傑錫臉，又可與MIRROR身體接觸，這次齋做對她來說是大懲罰，小儀笑着晒命：「之前食晒MIRROR同ERROR夠飽，可以好似冬眠儲糧。」

情迷呂爵安即回春

小儀早前被指在饑饉活動上狂抽姜濤水，攬實姜B來個愛的抱抱，令眾姜糖妒忌嘲她「猖狂」。早前小儀與MIRROR再合作遊戲節目《考有Feel》，因為與成員有很多身體接觸，為免令姜糖誤會，她立即自爆對萬人迷姜濤冇feel，反而情迷呂爵安（Edan），更指忍不住追睇Edan動向，皆因對方令她回春。昨日她強調這些全部都是節目效果，並狂呼自己無辜：「唔好講到我女色魔咁樣啦！但想摸嘅都摸晒，無憾喇，出自傳都得。」

同場的康子妮在節目內當餐廳侍應，在餐廳內更要模仿其他「姐姐」發音不正，而餐廳侍應獨有的鄉音可謂考起她：「如果刻意學講嗰啲話係好難，搞到我好緊張，暱埋練咗一陣就要拍。最難係連落單部機，食物名都變晒，好似酸菜係寫『先菜』，其他人覺得簡單，我就話好複雜。」她另外要應付沖製飲品，更要洗碗，忙到一頭煙但仍被嫌棄手腳慢遭催促，她笑指拍攝兩天沒另收酬勞，又說從未幫襯該食店，反而兩個兒子經常光顧，更推介她一些食物：「原來平時放學佢哋去chill吓，經常去嗰間舖食嘢。」

楊思琦頭痛照開工

早前遇交通意外的楊思琦昨日首次開工，表示間中仍感頭痛，有時嚴重得要服藥才能入睡，醫生指她拉到頸椎，要慢慢復原，她指除食藥外亦有針灸，希望能雙管齊下。回想車禍發生時，她表示：「平時阿女坐車鍾意挨窗邊，好彩嗰一刻佢唔係，好幸運。」不過，楊思琦坦言事後女兒被嚇親要不斷安撫，亦因此令她有些工作要取消，問她的丈夫可有分擔平時工作如照顧小孩和做家務？楊思琦說：「休息一星期都喺屋企瞓，因為都仲有頭暈，屋企人有幫手，都想我休息多啲。」