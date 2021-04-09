皇夫菲臘親王今晨在溫莎堡逝世，享年99歲。 菲臘親王放棄希臘王位繼承權，並入籍英國，與女皇結婚73年，出席了2,2000多場公職活動。

菲臘親王年輕時高大帥氣，年老時打扮優雅自如，可說是英國最好的形像大使，亦是英國紳士優雅着裝代表。名設計師鄧達智(William)大讚菲臘親王樹立了英氣的新世代王子風尚，一洗英國王子陰柔之風，「佢本身亦有皇室血統，貴族氣息好強，前幾代嘅英國王子都唔夠男性化，好似之前溫莎公爵都係唔夠Masculine，比較陰柔。但Prince Philip本身好高大，又係運動健將，打扮上有一份英氣，着衫特別優雅挺拔，好有氣質。」

他指皇夫打扮不墨守成規，為當時傳統皇室的男士打扮帶來新風，「好似佢後生時成日和英女王外訪非洲等地，好隨意咁着簡單嘅恤衫、短褲、懶佬鞋，呢啲係過去皇室唔會俾人見到嘅裝扮。」Classic西裝Look中也有新意，就是喜歡玩non-matching，菲臘親王穿的西裝，並非依足傳統正裝上衣及褲子配成一套，用同一布料，而是間中只是配色，上下不同質料，又或上下有少許色差，「呢個都係當時比較前衛、有自我主張嘅着法，唔係樣樣要好拘僅咁配成一套。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！