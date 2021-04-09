無綫短短數月內出現重大的人事變動，繼年初正式宣佈曾志偉、王祖藍空降無綫擔任高層，志偉入主集團擔任副總經理掌管綜藝、音樂製作及節目，王祖藍則榮升無綫首席創意官後，隨即余詠珊被削權全面踢出綜藝科，只出任推廣公司業務的助理總經理，而余詠珊老公、星夢CEO何哲圖亦宣佈離職。

日前，無綫大股東黎瑞剛狠批電視台的五大缺失後，《蘋果》昨日率先爆出副主席及行政總裁李寶安遭董事局要求提早退休，今天李寶安愛將余詠珊亦無得留低，月尾離職，惹來熱話。

伴隨着香港人成長的無綫出現人事變動，不少網民也議論紛紛，有指李寶安「被辭職」得太遲，更分析會計出身的李寶安曾在亞視任總裁，狠批電視台未肯創新，多年來不思進取：「唔想佢哋走呀...佢哋喺度先可以繼續頹。」、「李寶安最大問題，係以睇住盤數嘅心態嚟經營電視台，完全無開拓電子娛樂媒體嘅視野......由以前TVB多方面控制香港主流娛樂圈（樂壇、藝人、電視節目製作），變成今日被年輕人唾棄，真係非常失敗！有人話，大氣電波廣播嘅電視台，遲早被時代淘汰，唔關TVB經營手法事......但點解TVB唔可以喺十幾二十年前，利用當時佢壟斷嘅資源，去開發新媒體？睇返Netflix、YouTube、ViuTV，都係喺呢段時間發展出嚟嘅，如果當初TVB肯創新，應該起碼比競爭對手着數......所以講到尾，咪因為太保守，一心食老本，不思進取囉......」

而有網民又笑言「預測」前亞視主要投資者王征會接替李寶安位置：「咁可以肯定，之後搵返王征頂佢個位」；有不少網民認為最應該「被辭職」的是掌管新聞部的袁花（袁志偉的綽號），而余詠珊離職，網民也紛紛食花生：「余小姐都惡得耐囉，應該好多人想現場睇下佢面色。」、「有冇人影下歡送現場？好想睇。」

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