余詠珊在2011年獲「殼王」陳國強召回TVB，接管何麗全離職後一直空缺的非戲劇製作總監一職，但今日有指無綫副主席及行政總裁李寶安將在5月26日股東會後退休，其愛將余詠珊亦承認會在今月底辭職。

愛將現危機

余詠珊自2011年上任掌管綜藝科後，即撬有線與亞視時合作過的藝人過檔，如黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒、衛志豪、田蕊妮、李佳芯、陳煒、梁嘉琪、譚凱琪等，以不同形式力捧上位。

黃翠如及洪永城一向在有線擔任主持及拍旅遊節目，2012年轉投TVB後霸住旅遊節目，更開始拍劇，陸浩明由一名普通主持躍身成為大台大騷司儀，如《萬千星輝賀台慶》、《香港小姐》等，衛志豪及莫家淦等亦得到拍劇機會，至於田蕊妮則先在台慶頒獎禮中奪得「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，而陳煒憑演太平公主奪得「最受歡迎電視女角色」。

雖然「余黨」被力捧後在大台發展得有聲有色，不過田蕊妮去年4月宣佈同大台完約唔玩、梁嘉琪亦低調離開大台、李佳芯因政治問題被雪多月至近日才解凍、黃翠如被「Forever Cheap」認證是「藍翠如」後至今仍被網民瘋狂狙擊……而隨着余詠珊失勢，早前就有報道指她的愛將洪永城、衛志豪早已「跳船」，埋樂易玲及曾志偉堆，而黃翠如老公蕭正楠因為是曾勵珍愛將而倖免，不過陳貝兒、區永權及陸浩明等失去靠山，留在大台就似乎頗有危機。

三大山頭

TVB搞開山頭文化，而有殼王照的余詠珊加入後，就與樂易玲及曾勵珍鬥法，「余黨」日益坐大，結果與曾勵珍及樂易玲形成三大山頭的局面。

余詠珊為了助長勢力，把愛將加入拍劇行列，曾與掌管戲劇科的曾勵珍和掌管藝員部的樂易玲明爭暗鬥，令本屬敵對陣營的一線藝人佘詩曼、陳法拉、林峯、黃宗澤和鄭嘉穎等均轉簽部頭合約。而TVB在2013年成立星夢娛樂時，余詠珊又成功拉攏老公何哲圖做揸fit人，連帶跟她老友鬼鬼的心腹杜之克多年來被帶挈步步高升。

搞乜衰乜

雖然余詠珊掌管綜藝科時，曾製作不少綜藝節目包括《盛女愛作戰》、《玩轉三周1/2》及《超齡打工假期》等，不過節目普遍收視低，又被網民指抄襲外國綜藝節目，而她加入TVB後首個節目《爆足一周》亦被批評，最終只播出四集便腰斬。

另外，一年一度的港姐，在余詠珊接管後本想搞些綽頭，「一人一票」選港姐怎料「死機」收場，結果還原基本步由評判選出，令賽果被受爭議，同時亦有傳她鬧走司儀曾志偉，而《勁歌金曲》更變成TVB歌手圍爐「天堂」，更多次聲稱「改革」向兒童節目及藝員部員工開刀。

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