韓國金牌製作人羅䁐錫製作過多個人氣節目，如《兩天一夜》、《一日三餐》、《尹食堂》等都大受歡迎，其超高年薪更引起熱議。不過近日他製作的節目接連爆出爭議，繼《尹食堂2》早前涉造假陷種族歧視爭議後，《一日三餐》再爆出涉非法盜用音樂疑侵權。

原唱歌手感不滿

據悉，25歲印尼歌手Ardhito Pramono日前在IG上指控部份韓國節目非法使用他的歌曲如《Say Hello》、《Superstar》、《925》等，他更直指《一日三餐》曾使用《Bitter Love》一曲作為背景音樂：「我從未授權過，完全無法理解製作組的用意。剛開始時，對於我的歌曲能被韓國人所認識而感到自豪，但真的太過份了，我的歌曲在韓國好像成為了公共財產、普通的免費背景音樂一樣。」因而對此感到不滿。有當地網民建議Ardhito Pramono就版權一事作出法律行動，但他則表示「沒關係」，無意循法律途徑解決事件。

已解畫消除誤會

對於疑盜用音樂一事，《一日三餐》方面否認指控：「《Bitter Love》音源是韓國音樂著作權協會委託的歌曲，公司在使用前已取得韓國音樂著作權協會的許可，並支付了使用費。該歌手提到的版權問題，我們昨日（8日）已向他解釋相關情況，亦解除了誤會。」製作組亦強調已經與韓國音樂著作權協會、韓國唱片產業協會、韓國音樂實演者協會簽訂合約，支付相關費用後，獲得節目中用的所有音樂的版權。

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