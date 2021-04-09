現年37歲的舞台劇演員韋羅莎同舞台劇導演兼演員張銘耀於2001年結婚，去年宣佈懷孕。今日張銘耀在Instagram宣佈太太順利誕下囡囡宇澄（Mia）。張銘耀話希望「澄」字可以為囡囡帶來安定的世界。

張銘耀夫婦今日接受《蘋果》訪問，他們透露是昨晚入院，今早開刀產女，張銘耀有到產房侍產，他說︰「心情緊張，入產房陪太太。見到佢太太要受皮肉之苦，都肉痛嘅，開刀喺依照醫生指示。」他們話中文名是兩公婆共同創作，韋羅莎話︰「囡囡英文名叫Mia，至於中文名，我哋都鍾意個『澄』字，諗咗好多名大家都唔啱，到後來不約而同一齊叫咗『宇澄』呢個名，咁就搞掂咗。」張銘耀解釋二人喜歡「澄」這個字有不同諧音，同時有清澈、沉澱的意思，他說︰「代表佢嘅宇宙可以平靜，我諗呢段時間嗰社會、世界咁亂，都希望佢可以有一個安定的世界。」入院前兩公婆都忙於為下月公映的舞台劇《囍雙飛》排練，原定韋羅莎有份演出，因為要坐月，她的部份已預先拍好。同時又預錄了主題曲《又如初》，張銘耀補充謂︰「希望太太可以專心坐月，希望最尾嗰場可以上台。完咗呢套，我接住仲會導演黃秋生同朱栢康嘅舞台劇《Art》。」

兩公婆已找了一名經驗豐富陪月幫手，囡囡會先餵哺母乳。至於下月的母親節，相信都是靜靜在家食飯就算。問到會否再追囝囝時，張銘耀笑言「暫時未敢想」，而一旁的太太就猛叫「唔好」。

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