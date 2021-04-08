楊明疑因涉醉駕消失於新劇海報及宣傳活動，其實無綫為保全大局，近年不時都愛將敏感藝人「隱形」。

黃心穎 湯洛雯頂上

前年4月爆出「安心事件」後，形象一鋪清袋，無綫因不想重頭劇《法證先鋒IV》受影響，即使黃心穎已到台灣拍外景（圖），仍決定抽起戲份，並找湯洛雯重拍，包括台灣的七日外景。受影響的部份達全劇三分之一，台前幕後再埋位，損失逾一千萬元。

周柏豪 角色遭刪走

前年7月在社交網呼籲登記做選民，惹來內地網民狂轟，標籤為「港獨豪」。原本他在去年台慶劇《使徒行者3》中，有參與拍攝約一個月（圖），但最後卻海報、演員名單全部冇份，角色更被刪走，但他之後強調只拍了兩場、合共十數秒鏡頭。

陳敏之 未拍已出局

去年原有份演出劇集《飛虎3之壯志英雄》，並已出席開鏡儀式，還拍宣傳片及受訪（圖）。不過隨後有內地網民指陳敏之曾在Ig貼出一張耶穌抱住一對身穿黑衣及戴黃色頭盔的少男少女，而捲入政治風波，結果她未開工已被out走，角色由陳煒頂上。

馮盈盈 海報被消失

馮盈盈（小圖）2016年當選港姐冠軍後，被網民起底，指她2014年曾參與佔中及在社交網表態。去年她出任女主角的劇集《反黑路人甲》在內地播出，內地版的宣傳海報馮盈盈擺位變細，由主角慘變路人甲，在其中一款內地版海報（圖）中，她更完全消失。