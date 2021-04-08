一年一度、陣容最大的錶壇盛事《鐘錶與奇蹟》（Watches and Wonders），前日正式開幕，疫情下，今年再次以網上錶展形式舉行，規模更成為歷年之冠，多達38個品牌參與發佈新錶，展期延長至一星期，首兩天眾名牌已率先騷出精采新作。

【最具話題】

Vacheron Constantin

今年焦點之作，要數在上世紀為美國市場限量製造的American 1921腕錶，今年問世100周年紀念，將經典重新推出，當年前衞設計的枕形錶殼、斜傾式非對稱時間顯示，以及偏心式、介乎1點與2點位置之間的錶冠。都盡顯「咆哮的二十年代」創意，全新推出白金版本及只發行100枚的限量鉑金珍藏版。

Jaeger LeCoultre

經典反轉的Reverso系列，今年更反出無限可能：四個錶面！新作Reverso Hybris Mechanica Calibre 185用了六年時間研究及製錶，是史上第一款透過四面呈現時間顯示的腕錶。 超卓複雜功能，呈現三種月相顯示、可預測下次出現全球天文現象的時間，如超級月亮和日、月蝕，是世上第一款深度解讀宇宙的腕錶。

Louis Vuitton

主打Tambour系列推出多款特別版，如moon fly陀飛輪等。最吸引的重點作Tambour Carpe Diem（拉丁語：活在當下），結合高級製錶和西方藝術史、宗教美學，腕錶上蟒蛇遊走在骷髏頭上，精細工藝及製作用了足足兩年時間，花了320小時在油彩、搪瓷燒製及鑲鑽石等，單單畫蛇已超過30小時。

Rolex

Rolex今年為Explorer探險家型推出新一代，亦有隕石面Daytona、全鑽面女裝錶等。新一代Oyster Perpetual Explorer（蠔式恒動探險家型）腕錶推出黃金和精鋼結合款式，配上36ｍｍ錶殼，跟當年1953年面世時的錶盤同樣大小，遙遙作出呼應。

Hermès

2015年推出的Slim d’Hermès系列，全新作品C’est la Fete結合品牌的DNA，包括馬與絲巾，錶面用上日本設計師野村大輔在2012年設計的絲巾圖案，以俏皮的骷髏西裝人和馬匹呈現奇幻的未來主義。另一款陀錶Arceau Pocket Aaaaargh則用上品牌最強的皮革工藝玩leather mosaic。

【歌頌自然】

Panerai

以軍錶起家的Panerai，發佈會前已連環出po，帶出生態環境保育的訊息。新作果然沒有令人失望，推出名為Submersible eLAB-ID錶，將環保再生物料在腕錶中的應用比例提升到高達98.6%，當中更用上輕盈的航空級再造鈦合金材質，為環保出力。

Montblanc

愛遊歷的旅人應該會對新錶1858系列Geosphere腕錶着迷，腕錶從沙漠獲取靈感，向曾獨自徒步橫越戈壁沙漠的探險家Reinhold Messner致敬。錶面配備兩個獨特的弧面南北半球旋轉地球儀和自製世界時間複雜功能，錶底則描繪戈壁沙漠著名的烈火危崖（又名「巴彥扎格」），呈現沙漠環境的獨特風貌，限量1,858款。

【精妙色彩】

Cartier

由珠寶商走入製錶工藝世界，Cartier對腕錶美學設計的要求當然更高。今年兩枚外形搶眼的Baignoire及Tortue珠寶錶，前者錶面以龜殼紋作靈感，限量50枚；後者誕生於1912年，新作以蛇紋作主題，錶面錯綜複雜的鱗片紋，以黑色、珊瑚色搪瓷、鑽石、水色珍珠貝母及藍寶石鑲成，精妙仔細。

Chopard

Chopard以珠寶錶至引人注目，Red Carpet 2021系列第一件瑰寶：Esperanza祖母綠珠寶腕錶，點綴重逾41卡梨形和圓形切割贊比亞祖母綠，綠光流瀉，氣派十足，品牌的工匠大師耗費超過515個小時才能完成。

Chanel

在J12系列基礎上，推出全新的J12 Electro新作，運用不同顏色、紅橙黃綠藍等藍寶石，鑲嵌在錶圈、錶帶及錶面，如同一道道彩虹反射在手腕上。其中最貴的J12 Electro Star，錶帶側邊飾以色彩漸變的藍寶石，價值高達九百多萬。

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