英國白金漢宮周五宣佈,皇夫菲臘親王今晨在溫莎堡逝世,享年99歲。雖然英國皇室成員是政治人物,但他們的故事,一向都是電影與劇集的題材,過往就有不少作品曾有菲臘親王出現。

近年大熱的Netflix劇《王冠》(The Crown)應該令人印象最深刻,劇集於過去4季都以英女皇伊利沙伯二世為中心,但出現在她身邊的菲臘親王戲份同樣甚重。二人面對結婚初時的女尊男卑,到生兒育女後出現疑似出軌危機,劇集都刻劃獨到。後來二人婚姻穩定,菲臘親王卻面對中年危機及為查理斯選妃問題,都對英女皇造成重大影響。前4季的菲臘親王分別由馬特史密夫(Matt Smith)與Tobias Menzies飾演,均獲觀眾大讚。電影方面,2006年由奧斯卡影后海倫美雲(Helen Mirren)主演的《英女皇》(The Queen),同樣有菲臘親王出現,當時就由James Cromwel飾演。而菲臘親王亦當然曾出現在多部皇室紀錄片之中,包括《Diana in Her Own Words》、《Elizabeth at 90: A Family Tribute》、《Prince Philip: The Plot to Make a King》及《The Royal House of Windsor》等等。

