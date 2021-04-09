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皇夫逝世｜皇室多次成影視題材 《王冠》描繪菲臘親王最仔細

1小時前

英國白金漢宮周五宣佈，皇夫菲臘親王今晨在溫莎堡逝世，享年99歲。雖然英國皇室成員是政治人物，但他們的故事，一向都是電影與劇集的題材，過往就有不少作品曾有菲臘親王出現。

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近年大熱的Netflix劇《王冠》（The Crown）應該令人印象最深刻，劇集於過去4季都以英女皇伊利沙伯二世為中心，但出現在她身邊的菲臘親王戲份同樣甚重。二人面對結婚初時的女尊男卑，到生兒育女後出現疑似出軌危機，劇集都刻劃獨到。後來二人婚姻穩定，菲臘親王卻面對中年危機及為查理斯選妃問題，都對英女皇造成重大影響。前4季的菲臘親王分別由馬特史密夫（Matt Smith）與Tobias Menzies飾演，均獲觀眾大讚。電影方面，2006年由奧斯卡影后海倫美雲（Helen Mirren）主演的《英女皇》（The Queen），同樣有菲臘親王出現，當時就由James Cromwel飾演。而菲臘親王亦當然曾出現在多部皇室紀錄片之中，包括《Diana in Her Own Words》、《Elizabeth at 90: A Family Tribute》、《Prince Philip: The Plot to Make a King》及《The Royal House of Windsor》等等。

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王冠皇夫逝世英女皇菲臘親王
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