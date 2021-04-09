32歲黃心穎前年被《蘋果》獨家爆與人夫許志安車廂偷食，事業愛情一鋪清，與馬國明分手，又遭無綫雪藏冇工作零收入。在人生最失意的時候，除了家人扶持，在心穎身邊出現得最多次，算是樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）。二人傳秘密拍拖已經一年，多次被影到出雙入對，泥鯭曾陪黃心穎帶唐狗睇獸醫，之後結伴返香閨，卻一直否認關係，堅稱是朋友。

下周五（16日）便是「安心偷食」兩周年，黃心穎和泥鯭的情侶關係似乎更加明朗化，昨日《蘋果》讀者傅小姐透過「爆相爆片」分享，獨家影到「鯭心出行」實況。昨日下午2時半，讀者在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳遇見心穎和剛完成演唱會的泥鯭，穿上情侶tee一齊放狗兼食午餐，拍拖斷正！sweet到爆，好難再解畫！

心穎和泥鯭選擇在南海濱長廊食晏，對藝人而言絕對是「高危」地方，因附近開了超人氣的驚安之殿堂DON DON DONKI，人流極盛，好容易就會被途人發現。讀者傅小姐稱他們當時選擇在餐廳戶外較開揚位置，她說：「兩點半過咗食晏高峰時間，見到佢哋嗰陣差唔多食到一半。但戶外座位始終人來人往，見佢哋都唔敢太張揚，尤其心穎警覺性好高，佢哋打對坐，密密食，唔算多嘢講。」泥鯭在心穎面前完全不拘小節，可以放縱大大啖食；反而心穎不時分心照顧早前領養的黑唐狗，一邊食一直拉住狗繩，以免狗仔百厭走失，絕對是負責任的好主人。

黑玫瑰代表神秘愛情

其實「鯭心出行」在各方面都好投緣，衣着品味一致，打扮隨意喜歡戴帽，昨日二人穿上同款、不同顏色，售價約600元的ESSENTIALS長袖tee，一望便知道二人是情侶關係。向來「黃到金」的泥鯭，穿上因「新疆棉」而被大陸人杯葛的adidas波鞋；而心穎的波鞋同樣敏感，穿上兩年前取消「逆權板鞋」參賽資格、被杜汶澤棄着的Vans。而另一亮點位，似乎在心穎的右邊腳踝內側新添的黑玫瑰紋身，有指黑玫瑰代表死亡之花，寓意重生，另一說法是代表神秘的愛情，未知是否意指與泥鯭這段親密關係？！

泥鯭：多謝關心

黃心穎和泥鯭穿情侶tee拍拖斷正，問到二人是否公開情侶關係？泥鯭今日以短訊回覆：「多謝關心，冇回應。」心穎則暫時未有回覆。

心穎已兩年沒工開，雖然零收入，但生活依舊富泰，早前出售於17年買入啟德新盤天寰，雖然低於市價一成，但持貨近4年賬面賺約145萬元離場。泥鯭就被爆早年與家人購下油麻地600呎「居屋王」富榮花園，現時已升值至近千萬港元，雖然稱不上是富豪，但可說不愁生活，絕對養得起心穎。

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