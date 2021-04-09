黃心穎與樂隊RubberBand成員泥鯭的戀情曝光，兩人看似「大纜都扯唔埋」，過去未有同場出席任何活動，甚至未有聽聞兩人的好友關係。但早於2016年，黃心穎的IG曾貼出一張大合照，亦是二人公開的唯一合照，相中泥鯭站於合照的不當眼處，黃心穎當時在發帖寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭@Rubberband、On仔@C AllStar、小胡@Yellow、心穎、King@C AllStar，一齊jam歌好好玩。」細心的話可留意到，當時心穎已將泥鯭放在介紹者第一位，而雙方發展的朋友關係亦相當低調，只有私下約會被發現。

2019年2月

泥鯭在2017年初向拍拖多年的圈外女友求婚成功後，在社交網晒求婚戒指相放閃，翌年於西貢拍攝婚紗相，不過他一直未有公佈婚期並說：「多謝關心，私事唔答。」連RB隊友都接獲未通知。其後泥鯭被影到與拍拖多年的圈外女友拖手行街，當時女友肯陪他到麥記用餐，令港男羨慕。

2019年4月

心穎在爆出「安心事件」後離港赴美避世，不過有心穎的鄰居爆料指早在許志安出現之前，發現心穎跟兩男過往甚密，其中一位是本地樂隊結他手，一位是電台DJ，令森美及樂隊Mr.結他手MJ（譚傑明）被捲入是次醜聞，事後結論該男是樣貌與林海峰相似的泥鯭。

2019年12月

「安心偷食」未滿1周年，心穎潛水8個月後回港，她承認錯誤並表示會努力生活，返港在機場爆喊，有傳她一直想復出試水溫，回港稱主要陪家人的黃心穎，實在卻按耐不住寂寞的心。

2020年2月

黃心穎與泥鯭被發現去在海怡工廈一間寵物店結伴睇寵物用品，泥鯭陪心穎購物之餘，更做阿四幫心穎攞戰利品。心穎被指再黐人夫，泥鯭出言維護對方更自爆單身，稱當時已經與前女友分手半年。泥鯭當時回覆《蘋果》說：「多謝關心，我目前係單身，之前的確係諗住結婚，但最終結唔成，上年已經分開了，只係我一向都prefer低調處理私人事，所以冇特別公佈，呢個時世，希望大家關注疫情，小心身體！」而黃心穎當時以短訊回覆《蘋果》，解釋指泥鯭只屬有養唐狗經驗的朋友，並陪她購買寵物用品，對於泥鯭被指是已婚人夫，心穎回覆：「他的感情事交番畀佢自己回應吧。多謝關心，大家健康緊要，其他也不太重要。」

2020年6月

停工14個月的心穎，再被踢爆獲泥鯭陪伴帶唐狗睇獸醫，泥鯭當日一早在診所等候，狗仔接受絕育手術後二人一同離開診所，二人一同坐電召七人車返回心穎油塘寓所，泥鯭更不避嫌在心穎香閨逗留半小時。

2020年8月

復工無期的心穎雖然一直沒有收入，不過指搭上泥鯭後，生活依然十分富，平時出入的行頭亦件件名牌，泥鯭亦多次被傳經常出入女方香閨，雙方感情有增無減。在香港打9號風球當日，周身潮牌的心穎獲家姐黃心美陪伴出行，被問與泥鯭感情事，心穎拒認愛泥鯭回應說：「呢啲嘢唔答！」

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