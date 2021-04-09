廣播處長李百全自上任後，即化身港台劊子手，對多個節目大肆動刀，暫停、調動節目、安排嘉賓、加插製作要求等，當中《鏗鏘集》被更改到體無完膚。陳志雲今日在其YouTube Channel上揶揄，TVB 大股東黎瑞剛極力推動高層人事變動，可以邀請手起刀落的李百全加盟。

《鏗鏘集》節目多次遭到調動，原本下周一由原製作組製作的一集探討疫苗問題，亦被抽起。指節目已邀請公務員事務局局長聶德權受訪，但對方不受訪問，又沒解釋原因，港台回應節目抽起時又僅稱內部事務。

陳志雲直斥李百全處事不尋常、濫用編輯自主：「李百全所做嘅，唔可以用編輯自主為由，拒絕向公眾交代，香港電台不是TVB。」他又指李百全身為公僕、港台是公營廣播機構，支出由納稅人支付：「香港市民絕對有理由要求有一個合理解釋，廣播處長並唔係土皇帝！」

陳志雲又講到港台要求暫停將作品參與本地或國際賽事，已參賽亦需提出退賽，他指做法橫蠻無理，唯一解釋：「管理層好驚被自己打遏的節目，竟然係獲得國際認同，情可以堪？」陳志雲更直問李百全係咪儍：「就算港台唔拎獎，都唔可以推翻主辦單位對製作團隊及節目的認同。」最後他指李百全比李寶安來得狠，黎瑞剛可以考慮請李百全加盟，去除他眼中見到的TVB的不是。

陳志雲在節目中戲稱「可能《鏗鏘集》下星期就冇得播」，言猶在耳，有報道指，《鏗鏘集》原有班底所有拍攝工作被叫停，原定集數由文教組接手，但因人手不足，要聘請外判人員幫助工作。

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