Netflix真人騷《慾罷不能》(Too Hot To Handle)雙性戀女星Francesca Farago自從去年6月與同節目參加者Harry Jowsey分手後就由直變攣,今年初撻着英國真人騷《The Only Way Is Essex》女星Demi Sims。最近她們就表示已有意結婚,發展神速。

Francesca表示,當Demi第一次在IG私下傳訊息給她時,已向她求婚,Demi直認:「我們第一次對話就是關於婚禮,我真的叫她嫁給我,她也有回應。」後來二人果然發展成情侶,拍拖一星期後更在對方身上紋上自己的名字。雖然二人現時拍拖只有2個月,但已打算在疫症後於意大利結婚。

