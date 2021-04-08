一年一度、陣容最大的錶壇盛事《鐘錶與奇蹟》（WATCHES AND WONDERS），前日正式開幕，疫情下，今年再次以網上錶展形式舉行，規模更成為歷年之冠，多達38個品牌參予發佈新錶，展期亦延長至一星期。首兩天一眾名牌已率先騷出精彩新作。

突破話題作

【Jaeger LeCoultre四個錶面】

Jaeger LeCoultre 的經典反轉Reverso系列，今年反出無限可能：四個錶面！新作Reverso Hybris Mechanica Calibre 185用了六年時間研究及製錶，是史上第一款透過四面呈現時間顯示的腕錶。 超卓複雜功能，呈現三種月相顯示的資料、可預測下一次出現全球天文現象的時間，如：超級月亮和日／月食，是世上第一款深度解讀宇宙的腕錶。

【Bvlgari 超薄萬年曆】

今次品牌推出史上最纖薄的超薄萬年曆腕錶 BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar，腕錶採用超過 408 枚零件，製作出厚度僅有 2.75 毫米的機芯，搭載於僅 5.80 毫米的極薄錶殼內，超凡工藝令人咋舌。極致超薄機芯更集所有萬年曆功能：逆跳日期、星期和月份顯示等於一身。另外，BVLGARI 和日本知名建築大師安藤忠雄的新作，以象徵時間奧義的黑洞為靈感，金色月牙則掛在 5 點鐘位置的夜空 設計神秘有型。

【Rolex小森林】

Rolex今年為Explorer探險家型推出新一代，亦有隕石面Daytona、全鑽面女裝錶等。 新一代Oyster Perpetual Explorer（蠔式恒動探險家型）腕錶出了黃金和精鋼結合的款式，配上36ｍｍ錶殼，和當年1953年面世時的錶盤同樣大小，遙遙作出呼應。Oyster Perpetual Datejust 36的新作令人眼前一亮，靈感源自熱帶雨林的棕櫚葉圖案，綠色條紋更令人想起品牌腕錶外圈的坑紋。

【Vacheron Constantin重返1921】

江詩丹頓今年焦點之作，要數在上世紀為美國市場限量製造的American 1921腕錶，今年問世100周年紀念，將經典重新推出，當年前衛設計的枕形錶殼、斜傾式非對稱時間顯示，以及偏心式、介乎1點與2點位置之間的錶冠。都盡顯「咆哮的二十年代」的創意，全新推出白金版本，及只發行100枚的限量鉑金珍藏版。

大自然之愛

【Panerai環保再生】

以軍錶起家的Panerai ，發佈會前已連環出po，帶出生態環境保育的訊息。新作果然令人沒有失望，推出名為Submersible eLAB-ID錶，將環保再生物料在腕錶中的應用比例提升到高達98.6%，當中更用上輕盈的航空級再造鈦合金材質，為環保出一分力。

【Montblanc戈壁沙漠】

Montblanc今年隆重推出一款全新自製機芯，但愛遊歷的旅人應該對另一新錶更着迷。講的是1858系列Geosphere腕錶，腕錶從沙漠獲取靈感，向2004 年曾獨自徒步橫越戈壁沙漠的探險家Reinhold Messner致敬。錶面配備兩個獨特的弧面南北半球旋轉地球儀和自製世界時間複雜功能 ，錶底則描繪戈壁沙漠著名的烈火危崖（又名「巴彥扎格」），呈現沙漠環境的獨特風貌，錶背亦刻有羅盤圖案和象徵風的飾紋， 限量1858款。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！