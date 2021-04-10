《爸爸可否不要老》（The Father）由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）與奧莉花高雯（Olivia Colman）掛帥，演技當然無容置疑。但好演員都需要好劇本、好導演才能盡情發揮，而今次電影就要歸功於導演科倫薩拉（Florian Zeller），他早前亦連同兩位主角，一同接受《蘋果》專訪。

導演科倫薩拉其實大有來頭，他被喻為近代的最出色的年輕作家，《爸爸可否不要老》就是改編自他自己所寫的舞台劇《Le Père》，今次他自編自導電影版，爸爸一角早已屬意安東尼鶴健士：「今次的劇本也是特別希望安東尼鶴健士演父親這角。我們花了很多時間去寫成這電影劇本，安東尼也很慷慨給我時間去寫和拍攝，同時間也給我很多信心拍這部電影，我十分之感激他。」科倫薩拉表示，因為他的祖母曾患有老人癡呆症，啟發了他去寫這個故事：「希望能透過這部電影令更多人明白這病患，同時間分享和同情病人，身邊照顧病者的感受。」

科倫薩拉的太太是著名演員Marine Delterme，今次他找奧莉花高雯演出，太太會不滿嗎？「沒有，因為Marine是奧莉花的頭號Fans呢！當觀眾們看見奧莉花在銀幕時大家對她很有同情心，她很有觀眾緣，也希望觀眾對她的角色感到有同情心。」

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道

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